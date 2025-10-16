پخش زنده
سرپرست شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی گفت: با وجود کاهش نسبی حجم آب سد مهاباد، در حال حاضر مشکلی در تأمین آب این شهرستان وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مجتبی نجفی با وجود کاهش نسبی حجم آب سد مهاباد، ذخایر فعلی این سد پاسخگوی تامین آب شرب شهروندان تا آغاز فصل بارشهاست و در حال حاضر مشکلی در تأمین آب این شهرستان وجود ندارد.
او اضافه کرد: طی سالهای گذشته مخزن سد مهاباد بهطور معمول پر بوده و به همین دلیل تاکنون اقداماتی در زمینه پدافند غیرعامل برای شرایط خاص ضرورت نداشته است، اما با توجه به تغییر شرایط، پروژههای فنی جدیدی برای پایداری تامین آب در دستور کار قرار گرفته است.
نجفی افزود: پروژه احداث برج آبگیر سد مهاباد که امکان برداشت آب از سطوح پایینتر مخزن را فراهم میکند، در مرحله واگذاری به پیمانکار قرار دارد و طبق برنامهریزیها در آذرماه سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
سرپرست شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی با بیان اینکه راهاندازی این برج نقش مهمی در استمرار تامین آب شرب مهاباد خواهد داشت، گفت: همچنین نصب و راهاندازی ژنراتور در تأسیسات آبرسانی سد مهاباد برای پایداری برق انجام شده که موجب افزایش اطمینان در تامین مستمر آب شهروندان میشود.
نجفی با اشاره به محدودیت منابع مالی در بخش آب و فاضلاب تصریح کرد: در شرایط کنونی تمرکز این شرکت بر اتمام پروژههای نیمهتمام و حیاتی است و از تعریف طرحهای جدید تا زمان بهبود وضعیت اعتبارات خودداری میشود.
در ادامه این جلسه فرماندار ویژه مهاباد نیز با اشاره به اولویتبندی منابع مالی شهرستان در حوزه آبرسانی گفت: امسال بیشترین منابع از محل اعتبارات ارزش افزوده و تمامی اعتبارات مربوط به روستاهای فاقد دهیاری نیز به حوزه تامین آب آشامیدنی و رفع تنش آبی در سطح روستاها اختصاص یافته است.
محمدصادق امیر عشایری با اشاره به سفر معاون رئیسجمهوری در امور روستایی به مهاباد اظهار کرد: در جریان این سفر، بخش عمده درخواستهای شهرستان مربوط به طرحهای آبرسانی بود که در نتیجه آن حدود ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این پروژهها اختصاص یافت.