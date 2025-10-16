به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رادیو رژیم صهیونیستی گزارش داد که این رژیم تصمیم گرفته تا زمانی که حماس بازگرداندن اجساد اسرای صهیونیست را تشدید نکرده است، از بازگشایی گذرگاه رفح خودداری کند.

رادیو رژیم صهیونیستی همچنین به نقل از یک مسئول این رژیم گزارش داد که اسرائیل قصد ندارد تا قبل از بازگرداندن اجساد همه اسرا، مرحله دوم توافق آتش‌بس را آغاز کند.

در همین ارتباط سازمان اطلاعات مصر نیز اعلام کرد که رژیم صهیونیستی سعی دارد در اجرای مرحله نخست توافق غزه مشکلاتی را ایجاد کند و بازگشایی گذرگاه رفح از سمت غزه را به تعویق انداخته است.

از سوی دیگر سازمان دیده‌بان حقوق بشر بر ضرورت مؤاخذه رژیم صهیونیستی به دلیل جنایت‌های بزرگی که در غزه مرتکب شده، تأکید کرد.

این سازمان رفع کامل محاصره غیرقانونی نوار غزه و تسهیل بازسازی این منطقه را ضروری دانست.

عملیات آزادسازی اسیران زنده اسرائیلی صبح روز دوشنبه، در میان تمهیدات امنیتی پیچیده و نظارت مستقیم سازمان صلیب سرخ و میانجیگران بین‌المللی انجام شد و حماس طبق توافق صورت گرفته، همه اسرای زنده اسرائیلی را آزاد کرد.

سازمان صلیب سرخ جهانی نیز اعلام کرد: در جریان تبادل اسرا و زندانیان، ۲۰ اسیر زنده اسرائیلی در ازای ۱۹۶۸ زندانی فلسطینی آزاد شدند.

گردان‌های القسام چهارشنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲ جسد دیگر از اسرای اسرائیلی را به نمایندگان صلیب سرخ در شهر غزه تحویل داده است.

بر اساس این گزارش، این اقدام در ادامه اجرای مرحله نخست توافق تبادل اسرا و آتش‌بس میان حماس و رژیم اسرائیل انجام شد که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۸ مهر ۱۴۰۴) به اجرا درآمده است.

گردان‌های القسام در این بیانیه با اشاره به اینکه تمام اسرای زنده و اجسادی که امکان دستیابی به آنها وجود داشته، تحویل داده شده‌اند، افزود: باقی اجساد اسیران صهیونیست در غزه، در مکان‌هایی قرار دارند که برای بیرون کشیدن آنها از زیر آوار، به تجهیزات ویژه و تلاش‌های گسترده نیاز دارد.