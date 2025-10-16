وزیر امور خارجه گفت: جنبش عدم تعهد در بیانیه نهایی در اوگاندا، اسنپ‌بک را محکوم کرد و آن را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی دانست.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در کامپالا اظهار کرد: اعضای جنبش عدم تعهد که ۱۲۰ کشور جهان را شامل می‌شود، ضمن محکومیت جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان و تاکید بر حق قانونی ایران در برخورداری از انرژی هسته‌ای، از سرگیری اسنپ‌بک را فاقد وجاهت قانونی اعلام کردند.

عراقچی که در چارچوب نوزدهمین اجلاس میان دوره‌ای جنبش عدم تعهد در کامپالا پایتخت اوگاندا به سر می‌برد، به همراه هیئت بلندپایه وزارت خارجه رایزنی‌های متنوعی با وزرای امور خارجه کشور‌های جنبش عدم تعهد داشته است.

متن بیانیه نهایی این اجلاس روز پنجشنبه منتشر خواهد شد.