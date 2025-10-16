تیم زنجان در مسابقات لیگ باشگاه‌های بوچیای بانوان کشور به میزبانی شهر بابلسر با اقتدار به مقام قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسابقات لیگ باشگاه‌های بوچیای بانوان کشور از تاریخ نوزدهم لغایت بیست و سوم مهرماه به میزبانی شهر بابلسر برگزار شد در این مسابقات ۱۲ تیم حضور داشتند که تیم زنجان با اقتدار به مقام قهرمانی دست یافت.

ترکیب تیم زنجان را خانم‌ها ریحانه شاهینی، فاطمه محمدی، نگین محبی، مینا امامی، زهرا ابراهیم خانی، نرگس مهاجری، سیده لیلا موسوی و سهیلا حسنی تشکیل می‌دادند که به مربیگری خانم پریسا خوئینی در این مسابقات حضور داشتند.