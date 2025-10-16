پخش زنده
وزیر ورزش و جوانان کشورمان، امروز میزبان دبیرکل فدراسیون ورزش کشورهای اسلامی بود.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وزیر ورزش و جوانان امروز پنجشنبه ۲۴ مهر در ساختمان وزارت ورزش، میزبان دبیرکل ورزش کشورهای اسلامی و اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون بود.
در این دیدار ناصر المجالی گفت: در مدت زمان حضورم در ایران اماکن ورزشی بسیار خوب و مجهزی را از نزدیک دیدم و مفتخرم که کاروان ورزشی ایران یکی از ارکان پرقدرت بازیهای کشورهای اسلامی است.
وی افزود: خوشحالیم که شما به عنوان وزیر ورزش ایران در مراسم افتتاحیه مسابقات در ریاض حضور خواهید داشت، زیرا ایران یکی از پایههای مسابقات کشورهای اسلامی است.
وزیر ورزش هم گفت: در تلاش هستم تا رئیس جمهور کشورمان بتواند در مراسم افتتاحیه بازیهای کشورهای اسلامی در ریاض حضور داشته باشد و امیدوارم این اتفاق رخ دهد، و امیدواریم تیم بزرگی را به این مسابقات اعزام کنیم.