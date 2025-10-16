پخش زنده
مدیرکل تعاون روستایی لرستان گفت: امسال بیش از ۲۰ هزار تن دانهی روغنی کلزا و کاملینا از کشاورزان استان خریده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، غلامعلی فتحی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۵۴ هزار تن گندم، سه هزار و ۸۰۰ تن کلزا و ۱۷ تن کاملینا از کشاورزان استان خریداری شده است.
وی افزود: همچنین حدود ۷۴ هزار تُن نهادهی دام و دوهزار و ۲۰۰ تُن کود کشاورزی بین روستائیان توزیع شد.
به گفته مدیرکل تعاون روستایی لرستان، پنج هزار کیلوگرم داروی گیاهی برای کنترل آفتها، ۲۴ میلیون لیتر فرآوردهی سوختی و ۱۲ هزار تُن آرد نان خانه نیز در این مدت توزیع شده است.
فتحی همچنین از توزیع بیش از ۸۰۰ تن کالاهای پایه از جمله برنج، گوشت، مرغ و شکر در غرفههای فروش تعاون روستایی استان خبر داد.