به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، غلامعلی فتحی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۵۴ هزار تن گندم، سه هزار و ۸۰۰ تن کلزا و ۱۷ تن کاملینا از کشاورزان استان خریداری شده است.

وی افزود: همچنین حدود ۷۴ هزار تُن نهاده‌ی دام و دو‌هزار و ۲۰۰ تُن کود کشاورزی بین روستائیان توزیع شد.

به گفته مدیرکل تعاون روستایی لرستان، پنج هزار کیلوگرم داروی گیاهی برای کنترل آفت‌ها، ۲۴ میلیون لیتر فرآورده‌ی سوختی و ۱۲ هزار تُن آرد نان خانه نیز در این مدت توزیع شده است.

فتحی همچنین از توزیع بیش از ۸۰۰ تن کالا‌های پایه از جمله برنج، گوشت، مرغ و شکر در غرفه‌های فروش تعاون روستایی استان خبر داد.