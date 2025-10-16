پخش زنده
فدراسیون بین المللی حقوق بشر در تازهترین گزارش با هشدار درباره تهدید آزادی بیان در کشورهای غربی، اعلام کرد سرکوبِ سخنان افراد و گروههای مخالف دولتها در غرب، به رویهای عادی مبدل شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ یک جوان انگلیسی در این باره میگوید: این چیزی است که درباره فلسطین وجود دارد. تلاش میشود با نگران کردن و ترساندن هواداران و تروریست نامیدن افراد و گروههای هوادار حقوق فلسطینیان مردم را از آمدن به تظاهرات بازدارند که این مغایر با اصول آزادی بیان است.
رویکرد دولتهای غربی برای سانسور، اعمال فشار و خشونت علیه خبرنگاران، بازداشت و محاکمه هواداران فلسطین و محدود کردن آزادی دانشگاهیان در کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس از محورهای اصلی گزارش فدراسیون بین المللی حقوق بشر است.
یک دانشجوی انگلیسی در این باره میگوید: اعمال قدرتِ دولت بریتانیا علیه تظاهرات، ترسناک است. دانشجویان که در حمایت از حقوق فلسطینیان به تظاهرات علیه اسرائیل مشغولند ممکن است مانند دهها دانشجو با اتهامات انضباطی دانشگاهها و محرومیت از تحصیل مواجه شوند و به همین علت برخی از آنان هنگام حضور در تظاهرات حمایت از حقوق فلسطیینان صورتهای خود را میپوشانند.
براساس گزارش "فدراسیون بین المللی حقوق بشر"، در سالهای اخیر دولتهای انگلیس (دولت از حزب محافظه کار و دولت از حزب کارگر، دو حزب عمده انگلیس) تلاش کردهاند با برچسب زدن حامیان حقوق فلسطینیان و جنبش مردمی مقاومت فلسطین را لکه دار کنند. هدف دولتهای غربی این است که طرفداری از فلسطین و مخالفت با اسرائیل را در زمره اقدامات مجرمانه قرار دهند.
بهرغم تهدیدها و محدویت های ایجاد شده، قشرهای مختلف مردم در انگلیس با برگزاری تظاهرات حمایت از فلسطین تاکید میکنند در هر شرایطی برای تحقق آرمان فلسطین ایستادهاند، این در حالی است که در هفتههای اخیر بیش از دو هزار نفر از حامیان حقوق فلسطینیان به دست پلیس انگلیس دستگیر و برای تعیین مجازات روانه دادگاهها شدند.