معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: رویداد ملی جوانان ایران از ۲ تا ۸ آبان ماه به مدت هفت روز در شش شهر استان سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.

علیرضا رحیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: استان سیستان و بلوچستان به عنوان استان هدف در اولویت برنامه‌های دولت قرار گرفت و میزبان اولین دوره از رویداد ملی جوانان ایران خواهد بود.

وی افزود: این رویداد با هدف امیدآفرینی، نشاط و وفاق ملی، هر روز در یکی از شهر‌های زاهدان، زابل، ایرانشهر، سراوان، سرباز و چابهار برگزار می‌شود.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: هر روز، برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری با حضور خوانندگان، هنرمندان و ورزشکاران ملی در استادیوم بزرگ و فضا‌های روباز هر شهر برگزار می‌شود تا فضایی نشاط‌آور و سرشار از وفاق ملی برای مردم ایجاد شود.

رحیمی افزود: یکی از محور‌های اصلی این رویداد، اجرای کار عملیاتی و خدمات عمومی در کنار برنامه‌های فرهنگی است. تیم‌های تخصصی ایران یاران جوان در سه حوزه اصلی بهداشت و درمان، آموزش و اشتغال و مهارت‌آموزی به مردم استان خدمات ارائه خواهند داد.

این مقام مسئول ادامه داد: یکی از اهداف اصلی این رویداد، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به مردم مناطق محروم است. تیم‌های تخصصی شامل پزشکان متخصص، پزشکان عمومی و کادر درمان به همراه تمام تجهیزات لازم، در تمام شهر‌های میزبان مستقر شده و خدمات شامل ویزیت، روند درمانی و ارائه دارو را به صورت کاملا رایگان به شهروندان نیازمند ارائه خواهند داد.

وی بیان کرد: در حوزه آموزش، تمرکز اصلی بر روی کودکان بازمانده از تحصیل خواهد بود. تیم‌های ایران یاران جوان ضمن شناسایی این گروه، برنامه‌های آموزشی بلندمدتی را با حمایت گروه‌های مردمی برای آنها طراحی و اجرا خواهند کرد.

رحیمی افزود: همچنین در حوزه اشتغال، سازمان‌های مردم‌نهاد، جوانان علاقه‌مند را برای فراگیری مهارت‌های مورد نیاز سازماندهی کرده و زمینه دریافت تسهیلات اشتغالی را برای آنها فراهم خواهند کرد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: این رویداد به دستور رئیس جمهور و برای ایجاد امید و نشاط در مناطق کمتر برخوردار برگزار می‌شود و در ادامه، استان‌های دیگر نیز میزبان رویداد‌های مشابه خواهند بود.