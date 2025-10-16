در راستای حمایت از کشاورزان و تنظیم بازار، خرید و ذخیره سازی۲ هزار تن پیاز از تولیدکنندگان استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیر تعاون روستایی استان گفت:در این طرح که توسط اتحادیه تعاون روستایی خراسان شمالی آغاز شده تعاون روستایی با راه‌اندازی مراکز خرید در سطح استان، بستر مناسبی برای کشاورزان فراهم کرده تا محصولشان را عرضه نمایند.

جلیل رمضانی افزود: این اقدام، علاوه بر تضمین سود عادلانه برای کشاورزان، به کنترل نوسانات قیمت پیاز در بازار مصرف نیز کمک می‌کند.

وی گفت: برنامه پیش بینی شده برای استان ۲۰۰۰تن می‌باشد که طی هماهنگی‌های بعمل آمده این مقدار پیاز از کشاورزان منطقه خریداری و تا زمان عرضه به بازار مصرف، در چند انبار فنی ذخیره سازی می‌گردد.