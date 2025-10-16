پخش زنده
۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان مشارکتهای مردمی از سوی ادارات در مراکز دولتی، موسسات خیریه و خدماتی بهزیستی همدان جمعآوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی بهزیستی همدان گفت: مشارکتهای مردمی بهزیستی به صورت نقدی وغیر نقدی در بخشهای دولتی در ۶ ماه نخست سال جاری، ۴۳ میلیارد ریال و در بخش غیردولتی ۳۹ میلیارد ریال برآورد شد.
علیرضا سمایی افزود: این میزان مشارکت مردمی در مدت مشابه سال گذشته ۷۰ میلیارد ریال ثبت شده بود.
او یکی از وظایف اصلی این سازمان حمایتی را تامین معیشت جامعه هدف زیرپوشش برشمرد و گفت: این کمکها با حفظ شان و کرامت انسانی در سریعترین زمان ممکن برای برطرف کردن مشکلات معیشتی، درمان، ازدواج و اشتغال بین نیازمندان زیرپوشش توزیع شد.
خیران میتوانند کمکهای نقدی خود را از طریق شماره حساب ۴۱۶۵۰۳۴۵۴۱۷۲۴۰۱۱ یا شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۶۹۲۷۸۳۹۳ به نام مشارکتهای مردمی بهزیستی استان همدان و همچنین شماره شبا ۲۱۰۱۰۰۰۰۴۱۶۵۰۳۴۵۴۱۷۲۴۰۱۱ IR به نام مشارکتهای سازمان بهزیستی کشور نزد بانک مرکزی اهدا کنند.