سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد در کامپالا (اوگاندا) به سر می‌برد، با یووری کاگوتا موسوونی رئیس‌جمهور اوگاندا دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کامپالا؛ وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با قدردانی از میزبانی بسیار خوب اجلاس توسط اوگاندا، بر اهمیت تقویت همبستگی و همکاری بین کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد برای صیانت از اصول بنیادین جنبش، جلوگیری از تضعیف حاکمیت قانون و حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت‌ها تاکید کرد.

عراقچی با اشاره به اهمیت بالایی که جمهوری اسلامی ایران برای تقویت روابط با آفریقا قائل است، بر آمادگی کشورمان برای گسترش مناسبات با اوگاندا در حوزه‌های اقتصادی، کشاورزی و تجاری تاکید کرد.

وزیر امور خارجه همچنین از موضع اصولی اوگاندا در محکوم‌کردن تجاوز نظامی رژیم اسرائیل علیه ایران تقدیر کرد.

رئیس‌جمهور اوگاندا با ابراز خرسندی از روابط دیرپای اوگاندا و ایران بر مبنای احترام و منافع متقابل، اراده این کشور برای تقویت روابط با ایران را مورد تاکید قرار داد.

در این دیدار مقرر گردید به منظور تحرک‌بخشیدن به روابط دو کشور در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در اسرع وقت برگزار شود.