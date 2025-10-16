به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، دکتر روح‌اله امانی، فوق تخصص جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به آغاز انجام جراحی‌های عروقی از مهرماه امسال در استان، گفت: تاکنون دو عمل موفق در زمینه جراحی عروق برای نخستین بار در استان انجام شده و از این پس بیماران دیالیزی نیازی به مراجعه به استان‌های همجوار برای انجام عمل فیستول یا کاتترای دائمی نخواهند داشت.

وی افزود: بیماران دیالیزی ممکن است برخی به شکل حاد دچار مشکل شوند که این بیماران بسته به شرایط‌شان توسط همکاران فوق تخصص کلیه شناخته می‌شوند و به‌صورت اورژانسی کاتتر موقت برایشان گذاشته می‌شود تا دیالیز انجام شود.

دکتر امانی گفت: گروهی از بیماران نیز به‌صورت مزمن دچار بیماری‌های کلیوی می‌شوند که در اثر فشار خون بالا، دیابت، مصرف برخی دارو‌ها یا وجود سنگ‌های کلیه در نهایت به دیالیز نیاز پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه برای دیالیز روش‌های مختلفی از جمله دیالیز صفاقی و همودیالیز وجود دارد، اظهار کرد: پیش از این، دیالیز در استان انجام می‌شد، اما مسیر ایجاد فیستول یا کاتتر برای بیماران در استان فراهم نبود و فرد متخصص برای انجام این عمل‌ها وجود نداشت، اما از این پس این خدمات در استان قابل انجام است.