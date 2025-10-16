پخش زنده
رییس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: یک هزار و ۱۰۰ تن سیب درختی در سال زراعی جاری به صورت توافقی از باغداران استان خریداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علیرضا فرازی در بازدید از باغهای سیب کهگیلویه و بویراحمد افزود: ۴۰۰ تن سیب درختی (درجه یک و ۲)به منظور مصرف مستقیم و ذخیرهسازی شب عید و ۷۰۰ تن سیب صنعتی درجه سه برای فرآوری از باغداران شهرستانهای بویراحمد،دنا و مارگون خریدار شده است.
وی بیان کرد: عملیات خرید میوه سیب از طریق شبکه تعاون روستایی استان و با همکاری مراکز خرید و مورد تأیید سازمان انجام شده تا شفافیت مالی و نظارت کیفی در بالاترین سطح ممکن حفظ شود.
فرازی تصریح کرد: این حجم از خرید، تأثیر مستقیمی بر کاهش فشار عرضه در بازارهای محلی و ثبات نسبی قیمت برای مصرفکننده و تضمین سود منصفانه برای تولیدکننده داشته است.
فرازی با اشاره به تجهیز ۱۴ مرکز خرید مجهز در مناطق اصلی تولید سیب کهگیلویه و بویراحمد، این مراکز را سدی مستحکم در برابر فعالیتهای غیرقانونی واسطهها و پلی مطمئن میان تولیدکننده با سازمان جهاد کشاورزی دانست.
رییس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: سیبهای خریداری شده بر اساس استانداردهای مورد نظر سازمان، تفکیک، درجهبندی و بستهبندی میشوند.
وی بیان کرد: برداشت میوه سیب از ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار باغ سیب در کهگیلویه و بویراحمد از اول مهر شده آغاز و در در مراحل پایانی است.
فرازی ابراز داشت: امسال بیش از ۱۳۰ هزار تن سیب از باغستانهای استان برداشت و به بازار عرضه میشود.