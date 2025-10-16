علی رمضانی گفت: مجموعه «قصه ما مثل شد» بازآفرینی ادبیات کهن و ضرب المثل ها، با زبان کودکانه است.

آقای رمضانی مدیرعامل باغ کتاب در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: مجموعه «قصه ما مثل شد»، با بازآفرینی ضرب‌المثل‌ها و حکایت‌های سنتی فارسی در قالبی ساده و کودکانه، ادبیات کهن ایران را به زبان نسل نو ترجمه کرده است.

وی گفت: این اثر با عبور از مرز یک میلیون نسخه چاپ‌شده، جایگاه خود را در حافظه فرهنگی خانواده‌های ایرانی تثبیت کرده است.

رمضانی افزود: این مجموعه که از سال ۱۳۸۴ منتشر شده، با روایت‌هایی برگرفته از ضرب‌المثل‌ها و حکایت‌های سنتی، توانسته ادبیات کهن را در قالبی قابل فهم برای کودکان و نوجوانان بازآفرینی کند.

مدیرعامل باغ کتاب با بیان این که کتاب «قصه ما مثل شد» در خانه‌های بسیاری از ایرانیان جای خود را باز کرده است، گفت: «قصه ما مثل شد» با زبانی ساده و داستان‌هایی جذاب، نه‌تنها به گسترش دایره واژگان مخاطبان نوجوان کمک کرده، بلکه آنان را با مفاهیم اخلاقی، فرهنگی و تاریخی ایران کهن آشنا ساخته است.

وی افزود: خانواده‌ها از این کتاب به عنوان منبعی برای آشنایی فرزندان خود با فرهنگ ایرانی یاد می‌کنند.

رمضانی گفت: قصه‌های این مجموعه در ذهن کودکان ماندگار شده و آنان را به دنیای مثل‌ها، حکمت‌ها و روایت‌های شیرین ایرانی پیوند می‌دهد.

وی افزود: نویسنده این اثر با نگاهی عمیق به سنت‌های ادبی، توانسته پلی میان گذشته و آینده بسازد که از دل قصه‌ها عبور می‌کند و به تربیت نسلی ریشه‌دار، اخلاق‌مدار و خلاق ختم شود.

کتاب «قصه ما مثل شد» به قلم محمد میرکیانی، هفته پیش در باشگاه ادبیات کهن قرار گرفت و در باغ کتاب جشنی به این مناسبت و بزرگداشت محمد میرکیانی برگزار شد.

این اثر کاری از انتشارات به نشر است.