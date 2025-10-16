پخش زنده
امروز: -
دومین طرح مشترک نذر خدمت و اردوی جهادی با ارائه خدمات پزشکی رایگان و بهره مندی هفتاد نفر، در تویسرکان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این طرح خدماتی مانند پزشک عمومی، مامایی، داروی رایگان و از سوی دیگر، آموزشهای مرتبط با امداد و نجات، صرفه جویی آب، جوانی جمعیت، مشاوره مذهبی و همچنین اهدا بستههای هدیه به دانش آموزان در روستای نُقده تویسرکان ارائه شد.
این طرح یک روزه با مشارکت هلال احمر، بسیج حوزه شهید مدنی، گروه جهادی ولیعصر، درمانگاه تامین اجتماعی، دهیار و اعضای شورای روستا، بسیج جامعه پزشکان و بخشداری مرکزی تویسرکان برگزار شد.