آقای میرکیانی نویسنده کتاب‌های کودک و نوجوان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: این اثر با بازآفرینی ضرب‌المثل‌های فارسی در قالب داستان‌هایی شیرین و قابل فهم برای کودکان و نوجوانان، توانسته ادبیات کهن ایران را به زبان نسل نو بازآفرینی کند.

وی با اشاره به این که، این مجموعه با فروش بیش از یک میلیون نسخه در دو دهه گذشته، به یکی از آثار ماندگار حوزه ادبیات کودک و نوجوان تبدیل شده است، گفت: مجموعه ۱۰ جلدی «قصه ما مثل شد» در طول ۲۰ سال گذشته با استقبال گسترده مخاطبان همراه بوده و به یکی از پرفروش‌ترین آثار ادبیات کودک و نوجوان کشور تبدیل شده است.

میرکیانی افزود: جلد‌های اول تا پنجم این مجموعه در سال ۱۳۸۶ به عنوان کتاب سال انتخاب شدند و به زبان‌های چینی و ترکی ترجمه شده است و این نشان‌دهنده نفوذ فرهنگی این اثر در سطح بین‌المللی است.

نویسنده کتاب مجموعه «قصه ما مثل شد» گفت: در نگارش این مجموعه از بیش از ۳۰ منبع معتبر از جمله «مثنوی معنوی»، «گلستان» و «بوستان سعدی»، «جامع‌الحکایات» و «لوامع‌الروایات» بهره گیری شده است.

وی افزود: این اثر توانسته با یکدست‌سازی زبان نثر، شخصیت‌پردازی قابل فهم و طراحی روایت‌هایی متناسب با ذهن کودکان و نوجوانان امروز، اثری مورد قبول برای آنها خلق کند که برای بزرگسالان نیز قابل استفاده باشد.

محمد میرکیانی با اشاره به اینکه ادبیات کهن و عامیانه، به‌ویژه از طریق مثل‌ها و حکایت‌ها، نقطه ارتباطی میان نسل‌هاست، گفت: کودکان و نوجوانان با آشنایی با این روایت‌ها، نه‌تنها دایره واژگان و درک تاریخی‌شان گسترش می‌یابد، بلکه ارتباط فرهنگی‌شان با نسل‌های گذشته حفظ می‌شود.

وی افزود: دنیای غرب به دنبال نابود کردن فرهنگ و خورده فرهنگ‌های کشور‌های با اصالت و غنی از فرهنگ است و این گونه آثار به پایداری فرهنگی در برابر تهدیدات جهانی علیه فرهنگ‌ها کمک می‌کند.

میرکیانی گفت: «قصه ما مثل شد» نه‌تنها مثل‌ها را از روش قصه‌گویی بازگو می‌کند بلکه حافظ میراث فرهنگی ایران برای نسل‌های آینده است.

وی افزود: این مجموعه با زبان کودکانه، ادبیات کهن را زنده نگه داشته و آن را به بخشی از خاطره جمعی خانواده‌های ایرانی تبدیل کرده است.

یبش از ۸۰۰ غصه در بیش از ۸۰ اثر از این نویسنده کودک و نوجوان از جمله «قصه ما همین بود»، «قصه‌های شب چله»، «حکایت‌های کمال»، «پهلوان حیدر»، و «سلطان آشغال‌گردها» تا کنون منتشر و روانه بازار نشر شده است.

همچنین محمد میرکیانی با کتاب مجموعه قصه «روز تنهایی من»، برگزیدهٔ پنجمین دورهٔ کتاب سال ایران شده است.