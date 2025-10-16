پخش زنده
مدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران گچساران گفت: کربلایی خانم اسفیانی، مادر شهید غریب پرویزی، اولین شهید انقلاب اسلامی در این شهرستان دعوت حق را لبیک گفت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی محمد ملکپور افزود: مادر شهید سرافراز «غریب پرویزی»، پس از عمری مجاهدت و صبر، در سن حدوداً بیش از ۹۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.
ملک پور تصریح کرد: شهید «غریب پرویزی» به عنوان اولین شهید انقلاب اسلامی در این شهرستان شناخته میشود.
شهید پرویزی در سال ۱۳۳۸ در هنگام غروب یکی از دهکدههای جنوب استان فارس به نام شاه تسلیم دیده به جهان گشود.
این شهید والامقام در ۱۹ آبانماه ۱۳۵۷، اوج مبارزات مردمی علیه رژیم طاغوت، در سن ۱۹ سالگی به درجه رفیع شهادت نائل شد.