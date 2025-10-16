به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ ارتش آمریکا به یک قایق غیرنظامی حمله کرد و شش نفر را کشت. پنتاگون گفته این عملیات را برای مقابله با قاچاق مواد مخدر انجام داده است.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، در پیام ویدیویی خود این حمله را تایید کرد و آن را یک موفقیت نظامی دانست. ترامپ مدعی شد قایق هدف با گروه‌های تروریستی ارتباط داشته است.

ترامپ اظهار داشت: ما اجازه نمی‌دهیم کارتل‌ها و تروریست‌ها امنیت منطقه را تهدید کنند، اما دولت ونزوئلا این روایت را رد کرد و حمله آمریکا را تجاوزی آشکار به حاکمیت ملی خود دانست و به شدت محکوم کرد.

این حمله، ادامه سیاست‌های سلطه‌گرانه آمریکاست. مردم ونزوئلا تسلیم زور نمی‌شوند و مقابل هر تجاوزی خواهند ایستاد.

کشور‌هایی مثل بولیوی، نیکاراگوئه و کوبا هم بیانیه‌هایی صادر کردند و حمله آمریکا را محکوم کرده و آن را تهدیدی برای صلح منطقه دانستند.

در خود آمریکا هم برخی سیاستمداران از این اقدام دولت انتقاد کردند. تعدادی از اعضای کنگره، از هر دو حزب، حملات اخیر را نقض قوانین بین‌المللی دانستند.

ادامه این عملیات‌ها می‌تواند آمریکا را به آستانه یک درگیری بزرگ بکشاند.