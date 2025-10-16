به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پایگاه اطلاع‌رسانی‌هلال‌احمر مازندران؛ گزارش وقوع حادثه تصادف خودرو پژو پارس و کامیون بامداد امروز پنج شنبه در کیلومتر ۸۸ محور هراز تونل تکاور از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان به پایگاه امداد و نجات گزنک اعلام و بلافاصله دو گروه عملیاتی از پایگاه گزنک با آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند



بر اساس این گزارش در این حادثه ۳ نفر مصدوم و ۱ نفر جان‌باخته بود.



مصدومان، یک مصدوم توسط نجاتگران هلال‌احمر و ۲ مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس پس از اقدامات پیش‌بیمارستانی به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل منتقل شدند.



پیکر فوتی این حادثه نیز در صحنه حادثه با تایید پزشک اورژانس تحویل عوامل انتظامی شد.