پخش زنده
امروز: -
کار برداشت محصول زعفران از سطح ١٨٠٠ هکتار از اراضی کوهسرخ آغاز شد.
️
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهسرخ گفت: زمان برداشت زعفران در این شهرستان آغاز شده است و تا اواخر آبان ادامه خواهد داشت.
حجت صفرنژاد افزود: زعفران از تولیدات مهم بخش کشاورزی کوهسرخ محسوب می شود و سطح زیر کشت این محصول در کوهسرخ که از قطب های تولید زعفران استان است، به ۱٨٠٠ هکتار می رسد.
صفرنژاد اظهار داشت: میانگین تولید زعفران خشک در کوهسرخ ٢ کیلوگرم در هر هکتار است و پیش بینی می شود امسال بیش از ٣۶٠٠ کیلوگرم زعفران خشک در این شهرستان برداشت شود.
وی گفت: زعفران کوهسرخ به دلیل شرایط آب و هوایی کوهستانی و شرایط مناسب اقلیمی از مرغوبیت و کیفیت بالایی برخوردار است.
صفرنژاد خاطرنشان کرد: برگزاری کلاسهای آموزشی ترویجی، برگزاری روز مزرعه، بازدید از مزارع و توصیههای فنی، توزیع کودهای شیمیایی و کلاس های آموزشی در خصوص فرآوری بهداشتی زعفران از جمله اقداماتی است که جهاد کشاورزی شهرستان کوهسرخ در بخش زعفران انجام داده است.