فیلم‌ها و مستند‌های «تا سکوی قهرمانی»، «گفت‌و‌گو با پدر»، «پشت کوه‌های علی‌زنگی» و «امباپه»، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نمایش امروز همزمان با روز ملی پاراالمپیک، فیلم «تا سکوی قهرمانی» به کارگردانی چی مان وان، را ساعت ۱۳، پخش می کند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سو وا وایه، پسری است که به علت بیماری زردی‌ای که در نوزادی به آن دچار شده، فلج مغزی می‌شود و به همین دلیل مشکل شنوایی، آموزشی، تکلم دارد و قادر به حرکت نیست. او در پنج سالگی با فشار‌های مادرش موفق می‌شود راه برود و با سمعک قادر به شنیدن می‌شود و زندگی‌اش را به عنوان یک معلول ادامه می‌دهد. وایه در ۱۳ سالگی به پسری قد بلند تبدیل می‌شود که می‌تواند به خوبی بدود و مادرش با اصرار فراوان او را وارد تیم دو میدانی معلولان می‌کند. وایه در تیم به سرعت پیشرفت کرده و...

چانگ هانگ لیونگ، لوئیس چیونگ، سندرا کوآن یو نگ، هوی پانگ لو در این فیلم نقش آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «گفت‌و‌گو با پدر»، ۲۵ مهر ساعت ۱۳:۳۰، از قاب شبکه تهران، پخش می‌شود.

این فیلم در گونه درام محصول کشور آمریکا است که در سال ۲۰۲۲ به کارگردانی «تام هوانگ» ساخته شده است. از بازیگران این اثر می‌توان به «آلی ماکی ماتسومورا»، «هیدن ستو» و «پیتر اس. کیم» اشاره کرد.

داستان فیلم درباره زنی جوان به نام «مارگارت» است که خانواده کوچکی دارد. او در مقطعی از زندگی، به همراه برادر بزرگ‌ترش، برای مقابله با افسردگی ویرانگر پدرشان، به زادگاه خود بازمی‌گردد. مادر و برادر کوچک‌ترش، «روی»، نیز در خانه با پدر زندگی می‌کنند. آنها در روز‌های حضورشان، به خاطرات گذشته بازمی‌گردند، با مشکلات یکدیگر بیشتر آشنا می‌شوند و پس از فراز و نشیب‌های بسیار، در نهایت موفق می‌شوند پدر را از بستر بیماری و افسردگی نجات دهند.

مستند «پشت کوه‌های علی‌زنگی»، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علیرضا باغشنی، جمعه ۲۵ مهر ساعت ۱۵:۴۵، از قاب شبکه دو پخش می‌شود.

این مستند، پرتره‌ای انسانی و الهام‌بخش از زندگی حسن بسک‌آبادی، یکی از برجسته‌ترین فوق‌تخصصان نوزادان ایران است، پزشکی که از دل محرومیت و زندگی روستایی در منطقه‌ای دورافتاده موسوم به «علی‌زنگی» از خراسان جنوبی به جایگاهی ممتاز در عرصه پزشکی کشور رسید.

«پشت کوه‌های علی‌زنگی»، تنها روایت پیشرفت یک پزشک نیست، بلکه داستان اراده، ایمان و تلاشی است که از دل فقر، به قله خدمت و انسانیت رسیده است. بسک‌آبادی پس از سال‌ها زندگی و فعالیت علمی در استرالیا، تصمیم می‌گیرد برای خدمت به مردم سرزمینش به ایران بازگردد؛ تصمیمی که او را در برابر دغدغه‌ها و چالش‌های خانوادگی و نسلی تازه قرار می‌دهد.

این مستند که پیش‌تر در بخش مسابقه نیمه‌بلند جشنواره «سینماحقیقت» نیز با استقبال روبه‌رو شده بود، به گفته‌ی کارگردانش، تلاشی است برای بازنمایی ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده انسانی در دل ایران.

«پشت کوه‌های علی‌زنگی» با نگاهی واقع‌گرایانه و در عین حال شاعرانه، از مهاجرت، تعلق و بازگشت می‌گوید، از نسلی که در پی ساختن جهانی بهتر است و از سرزمینی که هنوز فرزندانش را با عشق در آغوش می‌گیرد.

مستند «امباپه»، امروز ساعت ۱۴، از شبکه ورزش پخش می‌شود.

مستند «امباپه» با نگاهی به مسیر حرفه‌ای کیلیان امباپه از دوران کودکی در حومه‌های پاریس تا تبدیل شدن به یکی از ستاره‌های فوتبال جهان را روایت می‌کند. گفت‌و‌گو با چهره‌های برجسته فوتبال فرانسه، فراز و فرود‌های زندگی ورزشی او را به تصویر می‌کشد.

امباپه که بازیکنی بسیار ماهر است، به دلیل توانایی دریبل‌زنی‌اش، شتاب انفجاری، چابکی، پا‌های سریع، خلاقیت در هنگام در اختیار داشتن توپ، شهرت دارد. او به دلیل سرعت و کنترل نزدیک توپ در هنگام دریبل زدن با سرعت، و همچنین حرکت، هوش تاکتیکی، و توانایی او برای شکست دادن خط دفاعی با ایجاد دویدن‌های هجومی در فضا، بسیار مورد توجه است.