یاسین و خواهرانش سحر، کوثر و هانیه دست در دست سرپرست آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه راهی مدرسه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با پیگیریهای فتح الله زاده مدیر مدرسه حاج لطفی منطقه حاجی پیرلو ارومیه و حمایتهای سرپرست آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه، ۴ خواهر و برادر ارومیهای بازمانده از تحصیل شناسایی، جذب و راهی مدرسه شدند.
چهار خواهر و برداری که امروز با دریافت بستههای ویژه معیشتی و تحصیلی و حمایتهای ابراهیم شکوری سرپرست آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه و روابط عمومی این مدیریت در پایههای اول، سوم و هفتم مشغول ادامه تحصیل شدند.
نهضت شناسائی، جذب و نگهداشت دانش آموزان تارک و بازمانده از تحصیل در ناحیه دو ارومیه ادامه دارد.