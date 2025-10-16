یاسین و خواهرانش سحر، کوثر و هانیه دست در دست سرپرست آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه راهی مدرسه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با پیگیری‌های فتح الله زاده مدیر مدرسه حاج لطفی منطقه حاجی پیرلو ارومیه و حمایت‌های سرپرست آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه، ۴ خواهر و برادر ارومیه‌ای بازمانده از تحصیل شناسایی، جذب و راهی مدرسه شدند.

چهار خواهر و برداری که امروز با دریافت بسته‌های ویژه معیشتی و تحصیلی و حمایت‌های ابراهیم شکوری سرپرست آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه و روابط عمومی این مدیریت در پایه‌های اول، سوم و هفتم مشغول ادامه تحصیل شدند.

نهضت شناسائی، جذب و نگهداشت دانش آموزان تارک و بازمانده از تحصیل در ناحیه دو ارومیه ادامه دارد.