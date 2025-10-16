به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مدیرکل دفتر امور سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری البرز با اعلام خبر برپایی دومین نشست آموزشی انتخاباتی شهر و روستا به میزبانی استان البرز گفت: تا به امروز ۷ نشست تبیینی توجیهی در خصوص برپایی انتخابات امسال در استان البرز برپا شده است.

اسماعیلی فرد در گفت‌و‌گو زنده با برنامه امروز البرز در خصوص برپایی همایش انتخابات فرمانداران پنج استان کشور که صبح امروز به میزبانی شهرستان ساوجبلاغ برپا شد گفت: البرز به پیشواز انتخابات در سال جاری رفت.

مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری البرز در جریان همایش کشوری انتخابات که به صورت زنده در شبکه سیمای البرز پخش شد اظهار کرد: مدیرکل فرمانداران، مدیران کل سیاسی و آی تی در این همایش حضور دارند و بنا است با توجه به تغییرات جدید در قانون انتخابات و این که به صورت تمام الکترونیک برپا می‌شود، توضیحات تکمیلی و تبیینی ارائه شود.

وی با اشاره به اهمیت برپایی انتخابات رقابتی، شفاف و مشارکتی در برنامه امروز البرز تصریح کرد: این همایش طی دو روز برپا می‌شود و به نوبه خود می‌تواند یک برگ زرینی در تاریخ انتخابات کشور تلقی شود.

اسماعیلی فرد با اشاره به اهمیت ظرفیت استان البرز به خبرنگار سیمای البرز توضیح داد: البرز میزبان دومین نشست آموزشی انتخاباتی شهر و روستا است؛ افرادی که خط مقدم برپایی انتخابات هستند در این همایش حضور دارند.

مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری البرز خاطرنشان کرد: مقامات و افرادی که تمایل به شرکت در انتخابات دارند باید تا ۲۷ مهر ماه سال جاری استعفاء خود را انجام دهند سپس در این دوره از انتخابات حضور پیدا کنند.