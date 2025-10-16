واژگونی خودروی پژو ۴۰۵ در جاده نی ریز به استهبان، یک کشته و ۲ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در پی تماس با مرکز فوریت‌های پزشکی، مبنی بر واژگونی پژو ۴۰۵ در جاده نی ریز-استهبان حد فاصل روستای حاجی آباد، سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های یک شهری، میدان فضل و کمربندی نی ریز به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه، راننده ۲۰ ساله و ۲ تبعه خارجی مصدوم شدند که یکی از اتباع در بدو ورود به بیمارستان جان باخت و ۲ نفر دیگر به دلیل ضربه مغزی و کاهش سطح هوشیاری، برای ادامه روند درمان به بیمارستان‌های شیراز و فسا منتقل شدند.