پخش زنده
امروز: -
نماینده مسیحیان ارامنه شمال کشور با اشاره به نامگذاری ایستگاه مترو به نام حضرت مریم در پایتخت گفت: نامگذاری ایستگاه متروی به نام حضرت مریم(س) نشاندهنده احترام عمیق ایرانیان به همه پیروان ادیان الهی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آرا شاوردیان، با اشاره به افتتاح بیستوپنجمین ایستگاه مترو تهران گفت در آستانه افتتاح بیستوپنجمین ایستگاه خط ۶ مترو تهران هستیم. این ایستگاه در مجاورت بوستان حضرت مریم و کلیسای سرکیس مقدس در تقاطع خیابان کریمخان زند و خیابان استاد نجاتاللهی قرار دارد و به نام حضرت مریم مقدس نامگذاری شده است.
شاوردیان با تأکید بر همزیستی تاریخی اقوام و ادیان در ایران ادامه داد: در ایران همه اقوام، ادیان و مذاهب در کنار یکدیگر زندگی میکنند. ایران همچون فرشی هزاررنگ است که هر گره آن نمایانگر آیین و فرهنگ اقوام گوناگون است و در کنار هم، مفهوم واحدی از وحدت ملی را شکل دادهاند. سالهاست در سایه این همزیستی، وحدت و آرامش حاکم بوده است؛ نمونه روشن آن دوران هشتساله دفاع مقدس است که با رمز وحدت، همه ایرانیان از اقوام و ادیان مختلف دوشادوش هم از خاک مقدس ایران دفاع کردند.
وی افزود: حتی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزهای که با تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک مقدس ما همراه بود، باز هم وحدت میان ایرانیان از هر قوم و دین، موجب شد از کیان کشور عزیزمان دفاع کنیم. نامگذاری ایستگاه حضرت مریم مقدس نشاندهنده احترام عمیق ملت ایران به همه پیروان ادیان الهی است، چنانکه در اصول قانون اساسی نیز جایگاه ویژهای برای اقلیتهای دینی در نظر گرفته شده است.
نماینده مسیحیان ارمنی شمال کشور خاطرنشان کرد: این نامگذاری همچنین بیانگر توجه مدیران و مسئولان شهری به عدالت در خدمترسانی است؛ بهگونهای که از رئیسجمهور تا وزرا و مدیران شهری، هدف مشترک همه آنان خدمت به مردم است بدون هیچ تفاوتی میان اقوام، مذاهب و ادیان. وظیفه همه ماست که در مسیر خدمت به مردم ایران تلاش کنیم تا پرچم جمهوری اسلامی ایران همچنان درخشان و برافراشته باقی بماند.
وی درباره مشارکت جامعه ارامنه در طراحی ایستگاه گفت: ایستگاه حضرت مریم مقدس از نظر طراحی یکی از ایستگاههای شاخص متروی تهران است. از معماران و طراحان برجسته در اجرای آن استفاده شده و نمادها و المانهای شهری و دینی در طراحی آن بهکار رفته است. همچنین یکی از خیرین جامعه ارامنه، هزینه ساخت مجسمهای از حضرت مریم در حالیکه عیسی مسیح را در آغوش دارد تقبل کرده است که در روز افتتاحیه از آن رونمایی خواهد شد.
شهردار تهران نیز درباره طراحی این ایستگاه گفت: ایستگاه مریم مقدس با طرحی از نور، قوس و سکوت در دل زمین ساخته شده است؛ ترکیبی از ظرافت معماری کلیسایی و هندسه آرامبخش معماری ایرانی است