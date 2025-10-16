۴۰ درصد صادرات کشور به افغانستان، از مرز ماهیرود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه با بیان اینکه صادرات کالا به این کشور مرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۸ درصد رشد داشته است گفت: برای افزایش بیشتر با مسولان افغانستان نسشت‌هایی داشتیم تا ارتباطات ما بیش از گذشته رونق یابد.

هاشمی از نام نویسی بیش از ۱۱ هزار خانوار برای صدور مجوز کوله بری در شهرستان‌های زیرکوه، درمیان، نهبندان و سربیشه خبرداد.

استاندار همچنین به واردات پنل‌های خورشیدی و کاهش میزان مبلغ دریافتی در حوزه گمرکی اشاره کرد و گفت: خراسان جنوبی استان مستعد در ایجاد پنل خورشیدی است.

هاشمی در ادامه از مسولان اقتصادی استان خواست برای رویداد ملی ایران جان به کمک صدا و سیما بیاییند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز به گشایش نقش مهم نمایشگاه مشترک ایران وافغانستان گفت: برگزاری این نمایشگاه گامی مهم در مسیر تقویت روابط تجاری ایران و افغانستان است.

هاشمی همچنین در خصوص توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: نمایندگان مجلس آمادگی دارند تا از کاهش حقوق گمرکی تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی حمایت کنند و موضوع در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.