به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از شبکه خبری «جیو نیوز»؛ بر اثر واژگونی یک کامیون در بزرگراه سوات در منطقه «مالاکند» ایالت خیبرپختونخوا در شمال پاکستان دست‌کم ۱۵ نفر جان باخته و ۸ نفر دیگر زخمی شدند.

این اتفاق بامداد پنجشنبه زمانی رخ داد که کامیون حامل اعضای یک خانواده عشایری از منطقه «گبرال» بر اثر از دست دادن کنترل، واژگون شد. گزارش‌ها حاکی است که سرنشینان این کامیون از خانواده‌های کوچ‌نشین بودند که به‌صورت فصلی در مناطق مختلف جابه‌جا می‌شوند.

پزشکان در نزدیکترین بیمارستان به محل حادثه مرگ ۱۵ نفر را تایید کرده و افزودند: ۸ مجروح دیگر تحت درمان قرار گرفته‌اند که حال چهار نفر از آنان وخیم گزارش شده است.

مقامات محلی اعلام کردند: شدت حادثه بسیار بالا بوده و کامیون به‌طور کامل واژگون شده است؛ آنان افزودند که اقدام سریع نیرو‌های امدادی مانع از افزایش تلفات شد.