\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0628\u0647 \u0628\u0647\u0627\u0646\u0647 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u0645\u0644\u06cc- \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc " \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0627\u0646 \u060c \u0641\u0627\u0631\u0633 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646" \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u0645 \u0628\u0647 \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9\u0627\u062a \u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u0641\u0627\u0631\u0633 \u0648 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u0647\u00a0 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9\u0627\u062a \u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u0641\u0627\u0631\u0633 \u0648 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\n