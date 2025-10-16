پخش زنده
به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، این صندوق به منظور حمایت از صادرکنندگان خرد در استانهای مرزی که با کشورهای همسایه تجارت دارند، مستقر شده است.
افشار فتحاللهی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اهمیت آشنایی فعالان اقتصادی با قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیتشان گفت: یکی از مشکلات جدی در سطح کشور این است که بسیاری از فعالان اقتصادی، بهویژه واحدهای کوچک، از ضوابط و مقررات آگاهی کافی ندارند و هرچه اندازه فعالیت اقتصادی کوچکتر باشد، این نقص اطلاعات بیشتر مشاهده میشود.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم دامنه گستردهتری از صادرکنندگان خرد را در کشور فعال کنیم، برنامهریزی کردیم تا صندوق ضمانت صادرات در تمامی استانهای مرزی حضور داشته باشد.
به گفته او، این حضور در مناطقی خواهد بود که تجارت مرزی با کشورهای همسایه انجام میشود و این اقدام با هماهنگی استانداران استانهای مرزی و اتاقهای بازرگانی این استانها صورت گرفته است.
فتحاللهی ادامه داد: در چند استان مرزی دفاتری ایجاد شده تا صندوق به عنوان نمایندگی در این مراکز حضور داشته باشد و اطلاعرسانی صحیح و مستقیم انجام دهد.
وی تاکید کرد با اطلاع یافتن صادرکنندگان از خدمات صندوق، بخشی از نقص اطلاعرسانی برطرف خواهد شد. او گفت: ما میان صادرکنندگان بزرگ و کوچک تفاوتی قائل نیستیم و مشکل اصلی همان ضعف اطلاعرسانی است که امیدواریم با این تصمیم برطرف شود.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات درباره نوع خدمات ارائهشده توضیح داد: صندوق با اعتبارسنجی خریداران خارجی، به صادرکنندگان ایرانی کمک میکند تا شناخت دقیقی از طرف قرارداد خود به دست آورند و قراردادهای مطمئنتری تنظیم کنند. وی گفت: همچنین در حوزه پوششهای بیمهای، اگر به هر دلیلی مطالبات صادرکنندگان از خریداران خارجی وصول نشود، صندوق ریسک را بر عهده میگیرد تا صادرکننده دچار خسارت نشود.
وی افزود: علاوه بر این، انواع ضمانتنامههای مورد نیاز صادرکنندگان برای تأمین مالی، تأمین مواد اولیه، صادرات خدمات فنی و مهندسی و نیز شرکت در مناقصههای بینالمللی از سوی صندوق صادر میشود.
فتحاللهی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامهها، زمینه توسعه صادرات و حمایت مؤثرتر از صادرکنندگان خرد در کشور فراهم شود.