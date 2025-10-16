جذب سرمایه گذار و پرداخت تسهیلات ۲۲ همتی به کارآفرینان اردبیل از جمله هدف گذاری‌های مسئولان استانی برای بهبود فضای کسب و کار تا پایان سال است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز اردبیل معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل اعلام کرد: بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران وضعیت فضای کسب و کار این استان از رتبه ۲۸ به ۲۲ ارتقا یافته است.

بهروز خلیلی اظهار کرد: در بهبود فضای کسب و کار برخی مولفه‌ها مانند راه، راه‌آهن و فرودگاه و منابع طبیعی جزو زیرساخت‌ها محسوب می‌شود و برخی دیگر نیز شامل مولفه‌های مدیریتی، شخص محور و بر اساس نیروی انسانی است.

وی افزود: در بهار سال ۱۴۰۳ رتبه استان اردبیل در این مولفه‌ها ۲۸ بود و با تدبیر استاندار اردبیل و اعلام راهبرد "سرمایه‌گذاری آسان" در استان هدف‌گذاری شد که از نظر بهبود فضای کسب و کار به ۱۰ استان برتر کشور برسیم و برای تحقق آن تلاش می‌شود.

وی ادامه داد: هرچند شاید مردم بهبود وضعیت فضای کسب و کار استان به رقم ۲۲ را به خوبی احساس نکنند اما تلاش می‌کنیم در سایه اقدامات دولتمردان رتبه‌ شایسته‌ای در این حوزه برای استان کسب کنیم.

خلیلی همچنین با اشاره به ایجاد کارگروه بهبود فضای کسب و کار در استان گفت: این کارگروه با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کمیته حمایت قضایی همسو شده تا به عنوان مکمل برای بهبود فضای کسب و کار فعالیت کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل اظهار داشت: در مورد حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی که پس از تامین زیرساخت‌ها مهم‌ترین موضوع کسب و کار است، رشد هشت درصدی در برنامه هفتم توسعه کشور طراحی شده و اگر محقق شود در کشور باید سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار و در استان اردبیل هم ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شود.

خلیلی اضافه کرد: این در حالی است که مجموع اعتبارات عمرانی استان اردبیل کمتر از ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال است و این حجم سرمایه‌گذاری را فقط می‌توان با حضور و ورود بخش خصوصی تامین کرد و این نیز با تسهیل‌گری و تامین زیرساخت‌ها میسر است.