به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل استاندارد استان همدان گفت: استاندارد ایران در منطقه رتبه نخست، در آسیا رتبه پنجم و در جهان رتبه بیستم را دارد.

مجیدی همکاری سایر سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط را از نقاط قوت سازمان ملی استاندارد بیان کرد و افزود: با توجه به شعار روز جهانی استاندارد، ارتقاء کیفیت، تضمین ایمنی و توفیق در تجارت جهانی، به واسطه استاندارد به دست می‌آید و در ایران داشتن استاندارد نشان از اطمینان کامل است.

شعار روز جهانی استاندارد «چشم انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ مشارکت برای تحقق اهداف» انتخاب شده است.