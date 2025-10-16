پخش زنده
امروز: -
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را در تاریخ ۲۴ مهر میتوانید در این خبر ببینید.
عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای چین
شینهوا
- پیشرفت علم و فناوری عرضه غلات چین را افزایش داد
- خارجیها تحت سیاست ورود بدون ویزا به هاینان چین وارد میشوند
- وزیر امور خارجه اسپانیا به چین سفر میکند
- چین و فرانسه بیست و هفتمین گفتگوی راهبردی را برگزار کردند
- ولادیمیر پوتین با رهبر نظام سوریه دیدار کرد
- نخست وزیر چین خواستار اصلاحات در کار استاندارد سازی برای تقویت توسعه با کیفیت بالا است
- وامهای یوان چین در ۹ ماه اول ۱۴.۷۵ تریلیون یوان افزایش یافت
- آزاد شدن دو صیادایرانی پس از ۱۹ ماه حبس در هند
- برگزاری هفدهمین نمایشگاه کفپوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته در ایران
- ایران ۲ شهروند فرانسوی را به اتهام جاسوسی به زندان محکوم کرد
گلوبال تایمز
- ثبت ۱۷۸ میلیون تردد در مرزهای چین در سه ماهه سوم ۲۰۲۵ / افزایش سفر به چین با معافیت ویزا
- گفتگوی چین وانگلیس در مورد تحریمهای علیه ۱۱ شرکت چینی
- نماینده دائمی چین در سازمان ملل پیشنهادات اولیهای در مورد اصلاحات ساختاری در سازمان ملل ارائه کرد
- تغییر ناگهانی فضای تجاری بین چین و آمریکا بسیاری را غافلگیر کرد
- چین و فرانسه ۲۷ مین گفتگوی استراتژیک را برگزار میکنند
- نروژ از طریق ابتکار ناتو حمایت بیشتری از اوکراین خواهد کرد
- پسر رئیس جمهور سابق کره جنوبی به طور رسمی به عنوان سفیر این کشور در چین منصوب شد
- وزیر دفاع اندونزی میگوید: کشورش آماده خرید جنگندههای J-۱۰ از چین است
- چین به آمریکا هشدار داد از رویکرد "مذاکرات و تهدید" خودداری کند
- ۱۳۸ مین نمایشگاه کانتون بارکورد شکنی افتتاح شد
سی جی تی ان
- تورم پایه چین در بالاترین سطح ۱۹ ماهه؛ نشانهای از پایداری بازار مصرف و احیای تقاضای داخلی
- اکوسیستم دیجیتال نسل ششم ییوو؛ تجربه نوین تجارت فرامرزی و هوشمند
- درآمد فروش تولیدات چین در ۹ ماه اول سال، ۴.۷ درصد افزایش یافت
- مقام چینی: پیشنهاد وزیر بازرگانی آمریکا درباره صنعت تراشهسازی، نشانگر سازش بیهوده مقامات تایوان مقابل آمریکاست
- چین: حذف تفکر استعماری، بخش جداییناپذیر از بهبود حکمرانی جهانی است
- ترامپ: به سازمان «سیا» برای انجام عملیات محرمانه در ونزوئلا مجوز دادهام
- اسرائیل امروز گذرگاه رفح را بازگشایی میکند
- ارتش پاکستان از تکرار تبادلآتش منطقه مرزی با افغانستان خبر داد
چاینا دیلی
- رشد ۴۸.۳ درصدی ورود بدون ویزای گردشگران به چین در سه ماهه سوم سال
- استفاده ازب هواپیماهای بدون سرنشین در تمیز کردن ساختمانهای بلند
- اسرائیل درمیانه آتش بس، خواستار کاهش جریان کمکها به غزه شد
- انتظار افزایش قیمت طلا در میان عدم اطمینانها به اقتصاد جهانی
- صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد جهانی را در سال ۲۰۲۵ به ۳.۲ درصد افزایش داد
- نماینده چین از آمریکا خواست از اعمال حداکثر فشار دست بکشد
- تعطیلی دولت آمریکا وارد چهاردهمین روز شد
روزنامه مردم
- شی ۱۲۰ مین سالگرد تاسیس دانشگاه کشاورزی چین را تبریک گفت
- چین وارد فصل اوج برداشت پاییز میشود
- نمایشگاه کانتون در جنوب چین با رکوردی جدید از تعداد نمایشگران آغاز شد
- تورم چین به بالاترین سطح در ۱۹ ماهه رسید
- با وجود آتش بس غزه، چالشها همچنان باقی است
- سخنگوی وزارت امور خارجه:چین با دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا به هر بهانهای مخالف است
- کشته شدن نامزد پارلمان عراق در حمله بمب گذاری بغداد
- وامهای یوانی چین در ۹ ماه اول ۱۴.۷۵ تریلیون یوان افزایش یافت
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
«اکسپرس نیوز»
- قیمت بنزین در پاکستان ۵.۶ لیتر در هر روپیه کاهش یافت
- وزیر دفاع پاکستان: طالبان افغان برای هند میجنگد – آتش بس با کابل شکننده است
- صادرات نساجی پاکستان برای دومین ماه متوالی کاهشی ثبت شد
- واژگونی یک کامیون در منطقه مالاکند: در این حادثه ۱۵ نفر کشته شدند
«دنیا»
- انفجار در کابل ۵ کشته و ۳۱ زخمی برجای گذاشت
- ارتش پاکستان حملات به مواضع طالبان افغان و تروریستهای تی تی پی در کابل و قندهار را تایید کرد
- پاکستان در سازمان ملل: هند سال هاست به نقض صریح حقوق بشر در کشمیر تحت کنترل این کشور ادامه میدهد
- وزرای دارایی پاکستان و عربستان راهکارهای تقویت همکاریهای اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند
- پاکستان و ترکیه برای عملیاتهای اکتشافی نفت در دریا تفاهمنامه همکاری امضا کردند
«داون نیوز»
- ممنوعیت ورود هواپیماهای هند به حریم هوایی پاکستان برای یک ماه دیگر تمدید شد
- ترامپ: هند تضمین داده است که خرید نفت از روسیه را متوقف میکند
- سروزیر جدید ایالت خیبرپختونخوا با «عمران خان» در زندان ملاقات میکند
- پاکستان با درخواست طالبان افغانستان برای آتش بس موقت موافقت کرد
- مقام حزبی تحریک انصاف: عمران خان در صورت آزادی از زندان، حاضر به حل اختلافات با افغانستان است
- یک نیروی پلیس محافظ تیم واکسینایون فلج اطفال در شهر نوشهرا در حمله تروریستی کشته شد
مهمترین عناوین خبری روزنامههای افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»
- دیدار سفرای ایران و افغانستان در اندونزی
- وزیر امور خارجه افغانستان پس از سفر به هند به کابل بازگشت
- ذبیح الله مجاهد: تلفات سنگین بر نظامیان پاکستانی در «اسپین بولدک» وارد شد
- اعلام آمادگی برخی از شرکتهای روسی برای سرمایه گذاری در افغانستان
- وزارت اطلاعات وفرهنگ: دفاع از تمامیت ارضی، وظیفه هر افغان است
روزنامه دولتی «هیواد»
- سخنگوی حکومت افغانستان: نظامیان پاکستانی در حملات نیروهای افغانستان کشته شدند.
- شرکتهای روسی خواستار سرمایه گذاری در بخشهای معادن و انرژی هستند.
- نماینده اتحادیه اروپا: امارت اسلامی در بخشهای امنیت و مبارزه با مواد مخدر دستاوردهای خوبی داشته است.
- روسیه از تلاشهای امارت اسلامی برای ثبات و توسعه اقتصادی قدردانی کرد.
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»
- نقض آتش بس در اسپین بولدک، برخورد خمپاره یک کشته و چهار زخمی برجای گذاشت
- انفجار در کابل، چهل کشته و زخمی به بیمارستان منتقل شدند
- الجزیره: پاکستان یک خانه را در شهر کابل هدف قرار داد
- یک خبرنگار تلویزیون ملی افغانستان در پی حملات پاکستان در خوست کشته شد
- طالبان از سفر نماینده ویژه اتحادیه اروپا به کابل خبر داد
وبسایت روزنامه «هشت صبح»
- اتحاد فعالان حقوق بشر، حمله پاکستان بر شهروندان افغانستان را محکوم کرد
- پزشکیان خواستار تقویت گفتوگو و پیوندهای برادری میان طالبان و پاکستان شد
- وزیر دفاع پاکستان: طالبان اکنون نیابتی هند هستند
- مرکز خبرنگاران افغانستان کشته شدن یک خبرنگار توسط نیروهای پاکستانی را محکوم کرد
- حمله هوایی پاکستان بر کابل، چهل نفر به بیمارستان منتقل شدند
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
«راسیسکایا گازیتا»
⁃ ترامپ اعلام کرد که اوکراین تمایل دارد به حمله دارد
⁃ در لهستان وضعیت مربوط به پهپادها را «از نظر تاکتیکی احمقانه و بی فایده» توصیف کردند
⁃ آیا درگیری افغانستان و پاکستان میتواند به جنگ منطقهای تبدیل شود؟ این تنش در حالی افزایش مییابد که روابط میان کابل و دهلینو در حال عادیسازی است
«ار-ب-کا»
⁃ ترامپ به سیا اجازه داد عملیات مخفی علیه رژیم مادورو انجام دهد
⁃ رهبر جامعه آذربایجانی شهر اولیانوفسک از شهروندی روسیه محروم شد.
⁃ در ایالات متحده اعلام کردند که از توکیو انتظار دارند از منابع انرژی روسیه صرفنظر کند
«کامرسانت»
⁃ قیمت طلا برای نخستین بار در تاریخ از ۴۲۵۰ دلار به ازای هر اونس فراتر رفت.
⁃ ترامپ ادعا میکند که مودی او را از تصمیم خود برای توقف خرید نفت از روسیه مطمئن کرده است.
⁃ در طول شب، ۵۱ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق روسیه و دریای سیاه و آزوف سرنگون شدند
«ایزوستیا»
⁃ پاکستان و افغانستان توافقی برای آتشبس موقت امضا کردند
⁃ رئیسجمهور موقت سوریه اعلام کرد قصد دارد روابط با روسیه را «بازآغاز» کند
«نیزاویسیمایا گازیتا»
- مسکو و تهران محل ساخت نیروگاه هستهای دوم در ایران را انتخاب کردند
- اروپا میخواهد درگیری اوکراین را به «جنگ ترامپ» تبدیل کند
مهمترین عناوین روزنامههای انگلیس
دیلی تلگراف
- گزارش شده که چین به اطلاعات فوقمحرمانه دولت بریتانیا دست یافته و این مسئله بهعنوان یکی از بزرگترین خطاهای امنیتی کشور مطرح شده است
تایمز
- دومینیک کامینگز ادعا کرده است که چین به اسناد طبقهبندیشده بریتانیا دسترسی پیدا کرده و دولت تلاش کرده این موضوع را از مردم پنهان کند
دیلی میل
- ادعا شده که چین طی سالهای گذشته «اسرار دولتی بریتانیا» را سرقت کرده و نهادهای امنیتی از این موضوع آگاه بودهاند
دیلی اکسپرس
- کمی بیدنوک، نخستوزیر را متهم کرده است که در پرونده جاسوسی مرتبط با چین، حقایق را پنهان کرده و شفافسازی نکرده است
گاردین
- ریچل ریوز از برنامه دولت برای افزایش مالیات بر ثروتمندان بهمنظور جبران کسری بودجه کشور خبر داده است
دیلی میرور
- دولت بریتانیا در تلاش است ۱۴۵ میلیون پوند از بودجه عمومی را که به شرکت تجهیزات پزشکی «مدپرو» پرداخت شده بود، بازپس گیرد
مترو
- زنی که از سال ۱۹۹۸ ناپدید شده بود، پس از نزدیک به سه دهه در آپارتمانی پیدا شد؛ والدین او متهم به حبس غیرقانونی فرزندشان شدهاند
روزنامه آی پیپر
- یادداشتی فاش شده نشان میدهد حزب کارگر قصد دارد سهم خانههای مقرونبهصرفه را در طرحهای ساختوساز جدید از ۳۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش دهد
فایننشال تایمز
- کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند که پس از ورشکستگی چند مؤسسه وامدهنده در بازار، استانداردهای وامدهی در حال تضعیف است
مهمترین عناوین روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
- پیمانکاران فلسطینی: اسناد مالکیت زمینهای غزه را در اختیار داریم
- معاون اول رئیس اتحادیه پیمانکاران فلسطین: تخمین زده میشود که آوار غزه حدود ۶۰ میلیون تُن باشد و بدون مشخص شدن مالکیت، جمعآوری آن امکانپذیر نخواهد بود
- السقا: اسرائیلیها شنهای نوار غزه را دزدیدهاند و هیچکس، حتی خود ترامپ، قادر نخواهد بود چیزی را که ما نمیخواهیم بر ما تحمیل کند
- رسانههای بزرگ محدودیتهای پنتاگون بر پوشش خبری را رد کردند
- نیویورک تایمز، فاکس نیوز، آسوشیتدپرس، فرانس پرس و خبرگزاری رویترز از امضای سند وزارتخانه خودداری کردند
- بشاره بحبح، فرستاده غیررسمی ترامپ در مذاکرات غزه: غزه نمیتواند توسط یک خارجی اداره شود و هر دولتی باید فلسطینی باشد
روزنامه الشروق
- ترامپ: حماس به من اطلاع داد که سلاحهایش را زمین خواهد گذاشت و اگر این کار را نکند، ما آنها را با زور از بین خواهیم برد
- منبع اسرائیلی: دلایل لجستیکی پشت عدم بازگشایی گذرگاه رفح است
- رسانه زندانیان: مروان برغوثی پس از حمله در زندان دچار شکستگی استخوان شد
- السیسی با برهان درباره تلاشها برای توقف جنگ در سودان گفتوگو کرد
- تأکید مصر و سودان بر موضع واحد در مورد سد النهضه
- پوتین از احمد الشرع در کرملین استقبال کرد
- روزنامهها، شبکههای تلویزیونی و خبرگزاریها از امضای سند پنتاگون خودداری کردند، و روزنامهنگاران تلاشها برای ساکتکردن صداها را محکوم کردند
- هفتهی آب قاهره خواستار بهکارگیری راهکارهای مبتنی بر طبیعت برای مقابله با تغییرات اقلیمی شد
- دولت ۹۰ میلیارد پوند مصر تسهیلات مالی برای بخشهای تولیدی با نرخ بهره ۱۵ درصد فراهم میکند
- دبیرکل اوپک: نفت تا سال ۲۰۵۰ همچنان ۳۰ درصد از سبد انرژی جهان را تشکیل خواهد داد
- خانم رحاب رضوان مدال طلای مسابقات جهانی وزنهبرداری معلولان را از آن خود کرد
روزنامه الیوم السابع
- حمایت مصر از وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی سودان
- رئیس جمهور السیسی رئیس شورای حاکمیت انتقالی جمهوری سودان را به حضور پذیرفت و مخالفت قاطع خود را با تشکیل هرگونه نهاد موازی با دولت مشروع سودان اعلام کرد
- نخست وزیر: تلاشهای مصر در مرحله بعدی، با هماهنگی طرفهای ذیربط، برای اجرای سازوکارهایی جهت ورود کمکهای بشردوستانه به مردم غزه، در کنار تلاشهایی برای بازسازی نوار غزه، ادامه خواهد یافت
- صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی: بدون صلح، توسعهای در کار نخواهد بود
روزنامه الوطن
- مصر و سودان هرگونه اقدام یکجانبه در مورد نیل آبی را رد کردند
- دولت: اجلاس شرم الشیخ، دیدگاه رهبری سیاسی برای پایان دادن به جنگ را نشان داد
- غزه؛ هیروشیمای قرن ۲۱
- پیامدهای جنگ نسلکشی اسرائیل تا رحم زنان نفوذ کرده و حتی جنینها را هدف قرار داده است
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
روزنامه حریت
- الشرع به پوتین: اسد را بده پایگاهها را بگیر
- اردوغان: در روزهای طوفانی ترکیه در دستان امینی است
- سرعت اینترنت با ۵-جی به ده برابر میرسد
روزنامه صباح
- ترکیه یک بازیگر جهانی غیر قابل انصراف است
- اردوغان: وظیفۀ اصلی ما خدمت به مردم است
- اردوغان، نقش آفرین راهبردی آتش بس
- اسرائیل با آتش بس بازی میکند
- با راه اندازی ۵-جی، سرعت اینترنت به ۱۰ برابر میرسد
سوزجو
- جرات خائن (عبدالله واجالان) را ببین: برای دولت شرط تعیین میکند
- حزب دمکراتیک خلقها باز هم زبان درازی کرد و سربازان ترکیه را به سربازان اسراییلی تشبیه کرد
- دوران آقازادهها به پایان خواهد رسید و دوران فرزندان ملت آغاز خواهد شد
روزنامه جمهوریت
- نرده کشی پلیس در برابر دمکراسی در مقابل شهرداری آیدین
- زنگ خطر برای کسر بودجۀ جاری: ۱.۲ هزار میلیارد لیر در ۹ ماه
- ادعای در مورد چانه زنی میان الشرع و پوتین بر سر اسد
روزنامه ترکیه
- اردوغان: کار در غزه هنوز پایان نیافته است
- طلا بسوی ۶ هزار لیر برای هر گرم پیش میرود
- الشرع از پوتین خواستار اسد شد
- حضور ترکیه در هر دو جبهۀ خاورمیانه و اوکراین ضروری است
روزنامه ینی شفق
- آیا الشرع به وجود روسیه محتاج است؟
- اسد دهها هزار نفر را در صحرا دفن کرده است
- آتش بس نمیتواند نسل کشی را تبرئه کند
- ترکیه در اقیانوس هند نفت جستوجو خواهد کرد
روزنامه قرار
- بحران در اولین روز آتش بس: اسراییل تفاهمها را نقض کرد
- شرکت کنندگان در نسل کشی مورد حفاظت و حمایت قرار میگیرند
- با آغاز کار انیترنت نسل پنجم ۶۳ میلیون نفر باید گوشیهای خود را عوض کنند
روزنامه آکشام
- اولین وظیفه در غزه بر عهدۀ آفاد (سازمان مبارزه با آفات طبیعی ترکیه) گذاشته شد
- اردوغان: نمیگذاریم مظلوم زیر پای ظالم له شود
- روزنامه فرانسوی: نقش آفرین راهبردی آتش بس، اردوغان است
- الشرع از مسکو خواستار اسد شد
- اینترنت ۵-جی در ماه آپریل وارد میدان میشود