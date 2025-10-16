به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان را در تاریخ ۲۴ مهر می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های چین

شینهوا

- پیشرفت علم و فناوری عرضه غلات چین را افزایش داد

- خارجی‌ها تحت سیاست ورود بدون ویزا به هاینان چین وارد می‌شوند

- وزیر امور خارجه اسپانیا به چین سفر می‌کند

- چین و فرانسه بیست و هفتمین گفتگوی راهبردی را برگزار کردند

- ولادیمیر پوتین با رهبر نظام سوریه دیدار کرد

- نخست وزیر چین خواستار اصلاحات در کار استاندارد سازی برای تقویت توسعه با کیفیت بالا است

- وام‌های یوان چین در ۹ ماه اول ۱۴.۷۵ تریلیون یوان افزایش یافت

- آزاد شدن دو صیادایرانی پس از ۱۹ ماه حبس در هند

- برگزاری هفدهمین نمایشگاه کفپوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته در ایران

- ایران ۲ شهروند فرانسوی را به اتهام جاسوسی به زندان محکوم کرد

گلوبال تایمز

- ثبت ۱۷۸ میلیون تردد در مرز‌های چین در سه ماهه سوم ۲۰۲۵ / افزایش سفر به چین با معافیت ویزا

- گفتگوی چین وانگلیس در مورد تحریم‌های علیه ۱۱ شرکت چینی

- نماینده دائمی چین در سازمان ملل پیشنهادات اولیه‌ای در مورد اصلاحات ساختاری در سازمان ملل ارائه کرد

- تغییر ناگهانی فضای تجاری بین چین و آمریکا بسیاری را غافلگیر کرد

- چین و فرانسه ۲۷ مین گفتگوی استراتژیک را برگزار می‌کنند

- نروژ از طریق ابتکار ناتو حمایت بیشتری از اوکراین خواهد کرد

- پسر رئیس جمهور سابق کره جنوبی به طور رسمی به عنوان سفیر این کشور در چین منصوب شد

- وزیر دفاع اندونزی می‌گوید: کشورش آماده خرید جنگنده‌های J-۱۰ از چین است

- چین به آمریکا هشدار داد از رویکرد "مذاکرات و تهدید" خودداری کند

- ۱۳۸ مین نمایشگاه کانتون بارکورد شکنی افتتاح شد

سی جی تی ان

- تورم پایه چین در بالاترین سطح ۱۹ ماهه؛ نشانه‌ای از پایداری بازار مصرف و احیای تقاضای داخلی

- اکوسیستم دیجیتال نسل ششم یی‌وو؛ تجربه نوین تجارت فرامرزی و هوشمند

- درآمد فروش تولیدات چین در ۹ ماه اول سال، ۴.۷ درصد افزایش یافت

- مقام چینی: پیشنهاد وزیر بازرگانی آمریکا درباره صنعت تراشه‌سازی، نشانگر سازش بیهوده مقامات تایوان مقابل آمریکاست

- چین: حذف تفکر استعماری، بخش جدایی‌ناپذیر از بهبود حکمرانی جهانی است

- ترامپ: به سازمان «سیا» برای انجام عملیات محرمانه در ونزوئلا مجوز داده‌ام

- اسرائیل امروز گذرگاه رفح را بازگشایی می‌کند

- ارتش پاکستان از تکرار تبادل‌آتش منطقه مرزی با افغانستان خبر داد

چاینا دیلی

- رشد ۴۸.۳ درصدی ورود بدون ویزا‌ی گردشگران به چین در سه ماهه سوم سال

- استفاده ازب هواپیما‌های بدون سرنشین در تمیز کردن ساختمان‌های بلند

- اسرائیل درمیانه آتش بس، خواستار کاهش جریان کمک‌ها به غزه شد

- انتظار افزایش قیمت طلا در میان عدم اطمینان‌ها به اقتصاد جهانی

- صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد جهانی را در سال ۲۰۲۵ به ۳.۲ درصد افزایش داد

- نماینده چین از آمریکا خواست از اعمال حداکثر فشار دست بکشد

- تعطیلی دولت آمریکا وارد چهاردهمین روز شد

روزنامه مردم

- شی ۱۲۰ مین سالگرد تاسیس دانشگاه کشاورزی چین را تبریک گفت

- چین وارد فصل اوج برداشت پاییز می‌شود

- نمایشگاه کانتون در جنوب چین با رکوردی جدید از تعداد نمایشگران آغاز شد

- تورم چین به بالاترین سطح در ۱۹ ماهه رسید

- با وجود آتش بس غزه، چالش‌ها همچنان باقی است

- سخنگوی وزارت امور خارجه:چین با دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا به هر بهانه‌ای مخالف است

- کشته شدن نامزد پارلمان عراق در حمله بمب گذاری بغداد

- وام‌های یوانی چین در ۹ ماه اول ۱۴.۷۵ تریلیون یوان افزایش یافت

مهمترین عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های پاکستان

«اکسپرس نیوز»

- قیمت بنزین در پاکستان ۵.۶ لیتر در هر روپیه کاهش یافت

- وزیر دفاع پاکستان: طالبان افغان برای هند می‌جنگد – آتش بس با کابل شکننده است

- صادرات نساجی پاکستان برای دومین ماه متوالی کاهشی ثبت شد

- واژگونی یک کامیون در منطقه مالاکند: در این حادثه ۱۵ نفر کشته شدند

«دنیا»

- انفجار در کابل ۵ کشته و ۳۱ زخمی برجای گذاشت

- ارتش پاکستان حملات به مواضع طالبان افغان و تروریست‌های تی تی پی در کابل و قندهار را تایید کرد

- پاکستان در سازمان ملل: هند سال هاست به نقض صریح حقوق بشر در کشمیر تحت کنترل این کشور ادامه می‌دهد

- وزرای دارایی پاکستان و عربستان راهکار‌های تقویت همکاری‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند

- پاکستان و ترکیه برای عملیات‌های اکتشافی نفت در دریا تفاهمنامه همکاری امضا کردند

«داون نیوز»

- ممنوعیت ورود هواپیما‌های هند به حریم هوایی پاکستان برای یک ماه دیگر تمدید شد

- ترامپ: هند تضمین داده است که خرید نفت از روسیه را متوقف می‌کند

- سروزیر جدید ایالت خیبرپختونخوا با «عمران خان» در زندان ملاقات می‌کند

- پاکستان با درخواست طالبان افغانستان برای آتش بس موقت موافقت کرد

- مقام حزبی تحریک انصاف: عمران خان در صورت آزادی از زندان، حاضر به حل اختلافات با افغانستان است

- یک نیروی پلیس محافظ تیم واکسینایون فلج اطفال در شهر نوشهرا در حمله تروریستی کشته شد

مهمترین عناوین خبری روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»

- دیدار سفرای ایران و افغانستان در اندونزی

- وزیر امور خارجه افغانستان پس از سفر به هند به کابل بازگشت

- ذبیح الله مجاهد: تلفات سنگین بر نظامیان پاکستانی در «اسپین بولدک» وارد شد

- اعلام آمادگی برخی از شرکت‌های روسی برای سرمایه گذاری در افغانستان

- وزارت اطلاعات وفرهنگ: دفاع از تمامیت ارضی، وظیفه هر افغان است

روزنامه دولتی «هیواد»

- سخنگوی حکومت افغانستان: نظامیان پاکستانی در حملات نیرو‌های افغانستان کشته شدند.

- شرکت‌های روسی خواستار سرمایه گذاری در بخش‌های معادن و انرژی هستند.

- نماینده اتحادیه اروپا: امارت اسلامی در بخش‌های امنیت و مبارزه با مواد مخدر دستاورد‌های خوبی داشته است.

- روسیه از تلاش‌های امارت اسلامی برای ثبات و توسعه اقتصادی قدردانی کرد.

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»

- نقض آتش بس در اسپین بولدک، برخورد خمپاره یک کشته و چهار زخمی برجای گذاشت

- انفجار در کابل، چهل کشته و زخمی به بیمارستان منتقل شدند

- الجزیره: پاکستان یک خانه را در شهر کابل هدف قرار داد

- یک خبرنگار تلویزیون ملی افغانستان در پی حملات پاکستان در خوست کشته شد

- طالبان از سفر نماینده ویژه اتحادیه اروپا به کابل خبر داد

وبسایت روزنامه «هشت صبح»

- اتحاد فعالان حقوق بشر، حمله پاکستان بر شهروندان افغانستان را محکوم کرد

- پزشکیان خواستار تقویت گفت‌و‌گو و پیوند‌های برادری میان طالبان و پاکستان شد

- وزیر دفاع پاکستان: طالبان اکنون نیابتی هند هستند

- مرکز خبرنگاران افغانستان کشته شدن یک خبرنگار توسط نیرو‌های پاکستانی را محکوم کرد

- حمله هوایی پاکستان بر کابل، چهل نفر به بیمارستان منتقل شدند

مهمترین عناوین روزنامه‌های روسیه

«راسیسکایا گازیتا»

⁃ ترامپ اعلام کرد که اوکراین تمایل دارد به حمله دارد

⁃ در لهستان وضعیت مربوط به پهپاد‌ها را «از نظر تاکتیکی احمقانه و بی فایده» توصیف کردند

⁃ آیا درگیری افغانستان و پاکستان می‌تواند به جنگ منطقه‌ای تبدیل شود؟ این تنش در حالی افزایش می‌یابد که روابط میان کابل و دهلی‌نو در حال عادی‌سازی است

«ار-ب-کا»

⁃ ترامپ به سیا اجازه داد عملیات مخفی علیه رژیم مادورو انجام دهد

⁃ رهبر جامعه آذربایجانی شهر اولیانوفسک از شهروندی روسیه محروم شد.

⁃ در ایالات متحده اعلام کردند که از توکیو انتظار دارند از منابع انرژی روسیه صرف‌نظر کند

«کامرسانت»

⁃ قیمت طلا برای نخستین بار در تاریخ از ۴۲۵۰ دلار به ازای هر اونس فراتر رفت.

⁃ ترامپ ادعا می‌کند که مودی او را از تصمیم خود برای توقف خرید نفت از روسیه مطمئن کرده است.



⁃ در طول شب، ۵۱ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق روسیه و دریای سیاه و آزوف سرنگون شدند

«ایزوستیا»

⁃ پاکستان و افغانستان توافقی برای آتش‌بس موقت امضا کردند

⁃ رئیس‌جمهور موقت سوریه اعلام کرد قصد دارد روابط با روسیه را «بازآغاز» کند

«نیزاویسیمایا گازیتا»

- مسکو و تهران محل ساخت نیروگاه هسته‌ای دوم در ایران را انتخاب کردند

- اروپا می‌خواهد درگیری اوکراین را به «جنگ ترامپ» تبدیل کند

مهمترین عناوین روزنامه‌های انگلیس

دیلی تلگراف

- گزارش شده که چین به اطلاعات فوق‌محرمانه دولت بریتانیا دست یافته و این مسئله به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین خطا‌های امنیتی کشور مطرح شده است

تایمز

- دومینیک کامینگز ادعا کرده است که چین به اسناد طبقه‌بندی‌شده بریتانیا دسترسی پیدا کرده و دولت تلاش کرده این موضوع را از مردم پنهان کند

دیلی میل

- ادعا شده که چین طی سال‌های گذشته «اسرار دولتی بریتانیا» را سرقت کرده و نهاد‌های امنیتی از این موضوع آگاه بوده‌اند

دیلی اکسپرس

- کمی بیدنوک، نخست‌وزیر را متهم کرده است که در پرونده جاسوسی مرتبط با چین، حقایق را پنهان کرده و شفاف‌سازی نکرده است

گاردین

- ریچل ریوز از برنامه دولت برای افزایش مالیات بر ثروتمندان به‌منظور جبران کسری بودجه کشور خبر داده است

دیلی میرور

- دولت بریتانیا در تلاش است ۱۴۵ میلیون پوند از بودجه عمومی را که به شرکت تجهیزات پزشکی «مدپرو» پرداخت شده بود، بازپس گیرد

مترو

- زنی که از سال ۱۹۹۸ ناپدید شده بود، پس از نزدیک به سه دهه در آپارتمانی پیدا شد؛ والدین او متهم به حبس غیرقانونی فرزندشان شده‌اند

روزنامه آی پیپر

- یادداشتی فاش شده نشان می‌دهد حزب کارگر قصد دارد سهم خانه‌های مقرون‌به‌صرفه را در طرح‌های ساخت‌وساز جدید از ۳۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش دهد

فایننشال تایمز

- کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که پس از ورشکستگی چند مؤسسه وام‌دهنده در بازار، استاندارد‌های وام‌دهی در حال تضعیف است

مهمترین عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

- پیمانکاران فلسطینی: اسناد مالکیت زمین‌های غزه را در اختیار داریم

- معاون اول رئیس اتحادیه پیمانکاران فلسطین: تخمین زده می‌شود که آوار غزه حدود ۶۰ میلیون تُن باشد و بدون مشخص شدن مالکیت، جمع‌آوری آن امکان‌پذیر نخواهد بود

- السقا: اسرائیلی‌ها شن‌های نوار غزه را دزدیده‌اند و هیچ‌کس، حتی خود ترامپ، قادر نخواهد بود چیزی را که ما نمی‌خواهیم بر ما تحمیل کند

- رسانه‌های بزرگ محدودیت‌های پنتاگون بر پوشش خبری را رد کردند

- نیویورک تایمز، فاکس نیوز، آسوشیتدپرس، فرانس پرس و خبرگزاری رویترز از امضای سند وزارتخانه خودداری کردند

- بشاره بحبح، فرستاده غیررسمی ترامپ در مذاکرات غزه: غزه نمی‌تواند توسط یک خارجی اداره شود و هر دولتی باید فلسطینی باشد

روزنامه الشروق

- ترامپ: حماس به من اطلاع داد که سلاح‌هایش را زمین خواهد گذاشت و اگر این کار را نکند، ما آنها را با زور از بین خواهیم برد

- منبع اسرائیلی: دلایل لجستیکی پشت عدم بازگشایی گذرگاه رفح است

- رسانه زندانیان: مروان برغوثی پس از حمله در زندان دچار شکستگی استخوان شد

- السیسی با برهان درباره تلاش‌ها برای توقف جنگ در سودان گفت‌و‌گو کرد

- تأکید مصر و سودان بر موضع واحد در مورد سد النهضه

- پوتین از احمد الشرع در کرملین استقبال کرد

- روزنامه‌ها، شبکه‌های تلویزیونی و خبرگزاری‌ها از امضای سند پنتاگون خودداری کردند، و روزنامه‌نگاران تلاش‌ها برای ساکت‌کردن صدا‌ها را محکوم کردند

- هفته‌ی آب قاهره خواستار به‌کارگیری راهکار‌های مبتنی بر طبیعت برای مقابله با تغییرات اقلیمی شد

- دولت ۹۰ میلیارد پوند مصر تسهیلات مالی برای بخش‌های تولیدی با نرخ بهره ۱۵ درصد فراهم می‌کند

- دبیرکل اوپک: نفت تا سال ۲۰۵۰ همچنان ۳۰ درصد از سبد انرژی جهان را تشکیل خواهد داد

- خانم رحاب رضوان مدال طلای مسابقات جهانی وزنه‌برداری معلولان را از آن خود کرد

روزنامه الیوم السابع

- حمایت مصر از وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی سودان

- رئیس جمهور السیسی رئیس شورای حاکمیت انتقالی جمهوری سودان را به حضور پذیرفت و مخالفت قاطع خود را با تشکیل هرگونه نهاد موازی با دولت مشروع سودان اعلام کرد

- نخست وزیر: تلاش‌های مصر در مرحله بعدی، با هماهنگی طرف‌های ذیربط، برای اجرای سازوکار‌هایی جهت ورود کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه، در کنار تلاش‌هایی برای بازسازی نوار غزه، ادامه خواهد یافت

- صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی: بدون صلح، توسعه‌ای در کار نخواهد بود

روزنامه الوطن

- مصر و سودان هرگونه اقدام یکجانبه در مورد نیل آبی را رد کردند

- دولت: اجلاس شرم الشیخ، دیدگاه رهبری سیاسی برای پایان دادن به جنگ را نشان داد

- غزه؛ هیروشیمای قرن ۲۱

- پیامد‌های جنگ نسل‌کشی اسرائیل تا رحم زنان نفوذ کرده و حتی جنین‌ها را هدف قرار داده است

مهمترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

روزنامه حریت

- الشرع به پوتین: اسد را بده پایگاه‌ها را بگیر

- اردوغان: در روز‌های طوفانی ترکیه در دستان امینی است

- سرعت اینترنت با ۵-جی به ده برابر می‌رسد

روزنامه صباح

- ترکیه یک بازیگر جهانی غیر قابل انصراف است

- اردوغان: وظیفۀ اصلی ما خدمت به مردم است

- اردوغان، نقش آفرین راهبردی آتش بس

- اسرائیل با آتش بس بازی می‌کند

- با راه اندازی ۵-جی، سرعت اینترنت به ۱۰ برابر می‌رسد

سوزجو

- جرات خائن (عبدالله واجالان) را ببین: برای دولت شرط تعیین می‌کند

- حزب دمکراتیک خلق‌ها باز هم زبان درازی کرد و سربازان ترکیه را به سربازان اسراییلی تشبیه کرد

- دوران آقازاده‌ها به پایان خواهد رسید و دوران فرزندان ملت آغاز خواهد شد

روزنامه جمهوریت

- نرده کشی پلیس در برابر دمکراسی در مقابل شهرداری آیدین

- زنگ خطر برای کسر بودجۀ جاری: ۱.۲ هزار میلیارد لیر در ۹ ماه

- ادعای در مورد چانه زنی میان الشرع و پوتین بر سر اسد

روزنامه ترکیه

- اردوغان: کار در غزه هنوز پایان نیافته است

- طلا بسوی ۶ هزار لیر برای هر گرم پیش می‌رود

- الشرع از پوتین خواستار اسد شد

- حضور ترکیه در هر دو جبهۀ خاورمیانه و اوکراین ضروری است

روزنامه ینی شفق

- آیا الشرع به وجود روسیه محتاج است؟

- اسد ده‌ها هزار نفر را در صحرا دفن کرده است

- آتش بس نمی‌تواند نسل کشی را تبرئه کند

- ترکیه در اقیانوس هند نفت جست‌و‌جو خواهد کرد

روزنامه قرار

- بحران در اولین روز آتش بس: اسراییل تفاهم‌ها را نقض کرد

- شرکت کنندگان در نسل کشی مورد حفاظت و حمایت قرار می‌گیرند

- با آغاز کار انیترنت نسل پنجم ۶۳ میلیون نفر باید گوشی‌های خود را عوض کنند

روزنامه آکشام

- اولین وظیفه در غزه بر عهدۀ آفاد (سازمان مبارزه با آفات طبیعی ترکیه) گذاشته شد

- اردوغان: نمی‌گذاریم مظلوم زیر پای ظالم له شود

- روزنامه فرانسوی: نقش آفرین راهبردی آتش بس، اردوغان است

- الشرع از مسکو خواستار اسد شد

- اینترنت ۵-جی در ماه آپریل وارد میدان می‌شود