به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ،سید فیض‌الله جهان‌دیده با اشاره به آئین کلنگ‌زنی کلانتری بخش موگرمون در هفته فراجا گفت: پروژه ساخت کلانتری بخش موگرمون با اعتباری افزون بر ۲۱۰ میلیارد ریال در هفته فراجا با حضور مسئولان شهرستان لنده کلنگ‌زنی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان لنده گفت: این کلانتری در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع با زیربنایی ۵۳۰ مترمربع و ۹۲۰ متر محوطه‌سازی توسط پیمانکار طرف قرارداد مهندسی فراجا استان عملیاتی شده است.

وی افزود: میزان پیشرفت این پروژه از هفته فراجا تا امروز بیش از ۲۰درصد شده است که باتوجه‌به اهتمام ویژه فرماندهی فراجا استان و همت و تلاش پیمانکار امیدواریم تا شش ماه آینده به بهره‌برداری و افتتاح کامل برسد.

جهان‌دیده گفت: بخش موگرمون یکی از بخش‌های مهم در شهرستان لنده است که در فصل تابستان میزبان عشایری مختلف از شهرستان‌های هم‌جوار است که تأمین امنیت و آرانش روح و روان عشایر و روستاهای حوزه استحفاظی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در این بخش برعهده کلانتری بخش موگرمون است.

وی تأکید کرد: امیدواریم با همراهی و همکاری مردم در حوزه‌های مختلف به‌خصوص در موارد مشکوک و سرقت‌ها فوراً با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و یا ۱۹۷ جهت انتقادات و پیشنهادها خود تماس بگیرند.