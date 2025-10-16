پیشرفت ۲۰درصدی پروژه کلانتری بخش موگرمون
فرمانده انتظامی شهرستان لنده از پیشرفت ۲۰درصدی پروژه ساخت کلانتری بخش موگرمون در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، ،سید فیضالله جهاندیده با اشاره به آئین کلنگزنی کلانتری بخش موگرمون در هفته فراجا گفت: پروژه ساخت کلانتری بخش موگرمون با اعتباری افزون بر ۲۱۰ میلیارد ریال در هفته فراجا با حضور مسئولان شهرستان لنده کلنگزنی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان لنده گفت: این کلانتری در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع با زیربنایی ۵۳۰ مترمربع و ۹۲۰ متر محوطهسازی توسط پیمانکار طرف قرارداد مهندسی فراجا استان عملیاتی شده است.
وی افزود: میزان پیشرفت این پروژه از هفته فراجا تا امروز بیش از ۲۰درصد شده است که باتوجهبه اهتمام ویژه فرماندهی فراجا استان و همت و تلاش پیمانکار امیدواریم تا شش ماه آینده به بهرهبرداری و افتتاح کامل برسد.
جهاندیده گفت: بخش موگرمون یکی از بخشهای مهم در شهرستان لنده است که در فصل تابستان میزبان عشایری مختلف از شهرستانهای همجوار است که تأمین امنیت و آرانش روح و روان عشایر و روستاهای حوزه استحفاظی یکی از مهمترین مسائلی است که در این بخش برعهده کلانتری بخش موگرمون است.
وی تأکید کرد: امیدواریم با همراهی و همکاری مردم در حوزههای مختلف بهخصوص در موارد مشکوک و سرقتها فوراً با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ و یا ۱۹۷ جهت انتقادات و پیشنهادها خود تماس بگیرند.