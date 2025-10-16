پخش زنده
مدیرعامل سازمان آتشنشانی میاندوآب گفت: نشتی خط لوله گازوئیل دراین شهرمهار و با هماهنگی ستاد مدیریت بحران پاکسازی منطقه انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سامان محمدی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی گزارش مردمی مبنی بر انتشار بوی گازوئیل و مشاهده آلودگی در جویهای خیابان شمس تبریزی، نیروهای عملیاتی سازمان آتشنشانی میاندوآب بلافاصله به محل اعزام شدند.
وی افزود: بررسی اولیه نشان داد که نشتی در یکی از خطوط انتقال سوخت در محدوده میدان شمس تبریزی میاندوآب رخ داده و موجب نفوذ گازوئیل به چند مسیر فرعی و زیرزمین برخی منازل شده است.
محمدی ادامه داد: با هماهنگی ستاد مدیریت بحران و حضور تیمهای امدادی، فنی و عملیاتی، عملیات مهار نشتی و پاکسازی منطقه بهصورت مستمر و ایمن سازی انجام گرفت.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی میاندوآب گفت: این عملیات که حدود پنج ساعت به طول انجامید، با جمعآوری کامل آلودگی و ایمنسازی محل پایان یافت.
وی اضافه کرد: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی در پی نداشت و شرایط محل به حالت عادی بازگشته است.