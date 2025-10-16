پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت سردار علیرضا افشار
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت سردار علیرضا افشار از فرماندهان برجسته و پرافتخار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال پیامی، درگذشت سردار علیرضا افشار، از فرماندهان برجسته و پرافتخار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس را تسلیت گفت و نقش او را در مسئولیتهایی همچون رئیس ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در پاسداری از آرمانهای امام خمینی (ره) و تداوم مسیر انقلاب موثر و ماندگار دانست.
متن این پیام به شرح زیر است؛
«بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
خبر آسمانی شدن سردار سرافراز اسلام، سردار علیرضا افشار، از فرماندهان برجسته و پرافتخار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از پیشکسوتان راستین دوران دفاع مقدس، موجب اندوه و تأثر عمیق شد.
سردار افشار از آغازین روزهای نهضت اسلامی، در صف مبارزان انقلابی حضور داشت و پس از پیروزی انقلاب، در سختترین مقاطع، با ایمان راسخ و روحیهای جهادی، در سنگرهای دفاع مقدس خوش درخشید. او در مسئولیتهای زیادی همچون رئیس ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، نقشی مؤثر و ماندگار در پاسداری از آرمانهای امام خمینی (ره) و تداوم مسیر انقلاب ایفا کرد.
اینجانب این ضایعه سنگین و جانسوز را به خانواده محترم ایشان، پیشکسوتان، فرماندهان و دیگر عزیزان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال برای روح بلند آن سردار مجاهد، علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی»