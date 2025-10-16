به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، برزگر مسئول نمایندگی جمعیت هلال احمر در سرفاریاب گفت: هدف از اجرای این برنامه، حمایت، تأمین بخشی از نیازمندیها و ایجاد روحیه نشاط و امید در دانش آموزان است.

وی افزود: اقلامی شامل کیف، کفش و البسه و مواد خوراکی به تعداد ۴۰ بسته به ارزش ۵۶۰ میلیون ریال به دانش آموزان و اولیاء دانش آموزان این مدرسه اهداء شد.