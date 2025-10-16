پخش زنده
امروز: -
برنامههای «طب در قاب»، با میزبانی از دو هنرمند از جامعه نابینایان، «نردبان»، با حضور احمد ضابطی جهرمی از استادان برجسته سینمای مستند و تدوین و فیلم «هیام»، از شبکههای سلامت، مستند و نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «طب در قاب»، شبکه سلامت به مناسبت روز عصای سفید، میزبان دو هنرمند از جامعه نابینایان و کم بینایان میشود.
در بخش اول این برنامه با حضور محسن رمضانی بازیگر فیلم «رنگ خدا» به کارگردانی مجید مجیدی، آثار سینمایی با موضوع نابینایان مرور میشود.
در بخش دوم هم یک جانباز عکاس از تجربیات و آثار خود میگوید.
معرفی کتاب، معرفی پادکست، مرور موسیقیهای فاخر و بستههای فرهنگی هنری از دیگر بخشهای «طب در قاب» است.
«طب در قاب»، به سردبیری سحر قناعتی و تهیه کنندگی هادی خدادی، جمعهها ساعت ۱۰ و ۲۲:۱۰، از قاب شبکه سلامت پخش می شود.
احمد ضابطی جهرمی، از استادان برجسته سینمای مستند و تدوین، به بهانه پویش «ایران جان» با محور استان فارس، به شبکه مستند میآید.
برنامهی «نردبان»، در دو قسمت، روزهای پنجشنبه و جمعه، بیست و چهارم و بیست و پنجم مهر، ساعت ۱۸:۳۰، میزبان گفتوگوی حامد شکیبانیا و احمد ضابطی جهرمی، با تمرکز بر استان فارس خواهد بود. همچنین تجربه ساخت مجموعه مستند، «چتر سبز، نخل جهرم»، مرور میشود.
شبکه نمایش به مناسبت سالگرد شهادت فرمانده دلیر و رهبر حماس یحیی سنوار، فیلم «هیام» به کارگردانی محمد درمنش را جمعه ۲۵ ساعت ۱۳، پخش می کند.
در خلاصه داستان فیلم «هیام» محصول ۱۳۸۲، آمده است: «حسان» دانشجویی فلسطین الاصل و تبعه انگلستان برای ازدواج با دختر مورد علاقه اش «هیام» عازم اردوگاه «جنین» در فلسطین اشغالی است. او قصد دارد پس از ازدواج برای ادامه تحصیل و زندگی به انگلستان بازگردد. جشن عروسی آنها در یک محفل کوچک، اما گرم برگزار میشود. با حمله گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه، آنان که در حال خروج هستند در ایست و بازرسی نیروهای اشغالگر از یکدیگر جدا میشوند. با بازداشت حسان و با ادامه حملات خشونت بار صهیونیستها به فلسطینیها او زخمی میشود. حسان در دیدار مجدد با هیام پیشنهاد میدهد که زودتر از فلسطین خارج شوند و به انگلستان بروند، اما با مخالفت هیام که تمایلی به ترک فلسطین ندارد به این نتیجه میرسند تا در کنار سایر مبارزان فلسطینی به جنگ با سربازان اشغالگر صهیونیستی ادامه دهند و.
جهاد سعد، ریم علی، کفاح الخوص، عابد فهد، سامر عمران و فائق عرقسوسی، در این فیلم با تهیه کنندگی مهدی همایون فر نقش آفرینی کردهاند.