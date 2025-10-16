پخش زنده
بیشاز هزار و ۵۰۰ تُن انواع محصولات دریایی و پرورشی از کنارک تولید و به بازارهای چین، مالزی، تایلند و امارات متحده عربی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان گفت: در ۶ ماه نخست سالجاری، بیش از یکهزار و ۵۰۰ تُن انواع محصولات دریایی و پرورشی تحت نظارت دقیق کارشناسان اداره دامپزشکی کنارک تولید و به کشورهای چین، مالزی، تایلند و امارات متحده عربی صادر شده است.
غلامرضا سرگزی، صادرات آبزیان را از محورهای اصلی توسعه اقتصادی، امنیت غذایی، اشتغالزایی و رونق صنایع وابسته در سواحل مکران عنوان کرد و به تشریح چالشها و نیازهای این صنعت پرداخت.
مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان افزود: توسعه زیرساختهای سردخانهای، حفظ و تقویت زنجیره سرد، ارتقای استانداردهای بستهبندی و برچسبگذاری برای افزایش توان رقابت در بازارهای جهانی، آموزش مستمر بهرهبرداران در زمینههای بهداشت و دامپزشکی، و گسترش توافقنامههای بهداشتی دوجانبه با کشورهای مقصد، از جمله مهمترین نیازها و چالشهای پیش روی این صنعت به شمار میرود.
وی با تأکید بر نقش حیاتی نظارتهای دامپزشکی در تضمین سلامت محصولات شیلاتی و تسهیل روند صادرات، بر لزوم رعایت دقیق الزامات بهداشتی، پیادهسازی نظام کنترل خطرات (HACCP)، ردیابی محصول، و انطباق کامل فرآیندها با مقررات داخلی و بینالمللی نظیر EC، IR و IVC تأکید کرد.