سومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی امنیت غذایی با محور «فرآوری، ایمنی و سلامت» در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، نماینده سازمان فائو و رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در سومین همایش ملی پژوهش‌ های کاربردی امنیت غذایی در مشهد بر ضرورت همکاری نزدیک میان پژوهشگاه‌ های علمی، بخش خصوصی و کشورهای منطقه تأکید کرد.

فرخ طایر اوف گفت: امنیت غذایی تنها با افزایش تولید حاصل نمی‌ شود، بلکه نیازمند توزیع عادلانه و تبادل علمی میان ملت‌ هاست.

طایر اوف با اشاره به ظرفیت‌ های کشاورزی ایران افزود: محصولات ممتاز ایرانی همچون زعفران و پسته باید حضوری پررنگ‌ تر در بازارهای جهانی داشته باشند و فائو آماده همکاری برای ارتقای جایگاه این محصولات است.

رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی و دبیر علمی همایش هم با اشاره به چالش‌ های جهانی غذا و اجرا نشدن کامل سند ملی امنیت غذایی بیان کرد: دو سال از ابلاغ این سند گذشته اما هنوز اقدام مؤثری در اجرای آن انجام نشده است.

محمدعلی رضوی افزود: در شرایطی که همزمان با گرسنگی، چاقی و تغذیه ناسالم در کشورها افزایش یافته، ایران باید با اصلاح الگوی مصرف، کاهش ضایعات و توسعه کشاورزی هوشمند مسیر پایداری را طی کند.

رضوی گفت: در کشور ما حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد مواد غذایی به ضایعات تبدیل می‌ شود و این در حالی است که فشار بر منابع آب و خاک در حال افزایش است. آینده غذا به تصمیمات امروز ما پیوند خورده است و باید با حکمرانی خوب و همکاری‌ های جهانی، امنیت غذایی نسل‌های بعدی را تضمین کنیم.

ین همایش ملی با حضور اساتید، پژوهشگران و فعالان صنایع غذایی کشور برگزار شد و شامل چهار کارگروه تخصصی، شش سخنرانی علمی برجسته، یک میزگرد تخصصی با مشارکت مسئولان حوزه غذا و هشت غرفه نمایشگاهی از محصولات صنایع غذایی بود.

تعداد مقالات دریافتی در این همایش نسبت به سال گذشته افزایش دو برابری داشته است.