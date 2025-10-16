یادواره «لاله‌های روشن» و ۱۴۳ شهید دانش‌آموز خوی، با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت مقام شهیدان والامقام، برگزار واز تمثال شهید طالب ابراهیمی به عنوان شهید شاخص دانش‌آموزی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یادواره «لاله‌های روشن» و ۱۴۳ شهید دانش‌آموز خوی، با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت مقام شهیدان والامقام، در سالن مجتمع فرهنگی و آموزشی بوتراب برگزار شد.

در این آیین معنوی که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، فرهنگیان، دانش‌آموزان و مسئولان شهرستانی همراه بود، از تمثال شهید طالب ابراهیمی به عنوان شهید شاخص دانش‌آموزی سال تحصیلی جدید در شهرستان خوی رونمایی شد.

دراین مراسم، علی‌اکبر فتحعلی‌لو مدیر آموزش و پرورش خوی با اشاره به نقش محوری شهدا در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی گفت: یاد شهدا و تکریم آنان، بازگشت به اصالت‌های انقلاب و معنویت است.

او افزود: امروز هر گامی که در مسیر تعلیم و تربیت برداشته می‌شود، باید ناظر بر آرمان‌های شهدا و ارزش‌هایی باشد که آنان با خون خود آن را زنده نگه داشتند.

فتحعلی‌لو تأکید کرد: در منطقه‌ای که ۱۴۳ شهید دانش‌آموز و ۲۱ شهید فرهنگی تقدیم انقلاب کرده، وظیفه ما تربیت نسل مؤمن، انقلابی و آگاه است تا امانت شهدا را پاس بداریم و راه آنان را در سنگر علم و ایمان ادامه دهیم.

حجت‌الاسلام علی عرب مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان خوی، در سخنانی با تبیین اهمیت جهاد تبیین در میان نسل نوجوان گفت: امروز رسالت دانش‌آموزان تداوم همان راهی است که شهدای نوجوان با ایمان و آگاهی طی کردند.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ ایثار و شهادت، نقطه اوج تربیت دینی و انقلابی است، اظهار داشت: اگر شهدا با جان خود از حقیقت دفاع کردند، نسل امروز باید با زبان و قلم خود از ارزش‌های انقلاب پاسداری کند.

او خطاب به دانش‌آموزان گفت: استمرار راه شهدا در گرو شناخت درست دشمن، بصیرت‌افزایی و تلاش در سنگر علم و ایمان است.

در بخش دیگر این یادواره، سرهنگ سید مصطفی جلالی از مربیان حلقه‌های صالحین بسیج دانش‌آموزی سپاه خوی با بیان اینکه عشق به ولایت و رضای الهی، راهنمای ملت شهادت است، افزود: همانگونه که سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی با الهام از آیات قرآن شعار «ما ملت امام حسینیم» و «ما ملت شهادتیم» را زنده کرد، امروز دانش‌آموزان نیز باید با تکیه بر ایمان و تبعیت از ولایت، راه شهدا را ادامه دهند.

در این آیین، فرزند یکی از شهدا دکلمه‌ای با موضوع ایثار و مقاومت اجرا کرد و گروه سرود دانش‌آموزی نیز با اجرای سرودی با مضمون «می‌مانیم پای وطن»، فضای معنوی مراسم را دوچندان کرد.

در پایان این برنامه، با حضور مسئولان شهرستانی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تجلیل به عمل آمد.