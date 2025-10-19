به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، دو تیم دانش بنیان از جوانان فعال در حوزه خودرو‌های الکتریکی ، محصولی را به تولید انبوه رسانده‌اند که استاندار‌های کامل اتوبوس‌های برقی را داراست.

مهدی بالو مدیر عامل شرکت دانش بنیان با بیان این که طراحی هوشمند، قابل کنترل و پایش در شبکه از ویژگی‌های متمایز این اتوبوس برقی نسبت به نمونه‌های خارجی است گفت : این اتوبوس در هر بار شارژ توان پیمایش ۲۵۰ کیلومتر را دارد.

امیر پارسیان. مدیر مهندسی شرکت دانش بنیان هم با اشاره به طراحی این محصول بر اساس استاندار‌های ۸۵ گانه تولید اتوبوس‌های برقی گفت: یوزپلنگ ایرانی که نمادی از سرعت و چابکی است ؛ نقش این اتوبوس تمام برقی ایرانی است.

برنامه آینده این دو شرکت دانش بنیان تولید هزار دستگاه اتوبوس برای تامین بازار داخلی است.