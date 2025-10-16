به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ نماینده مردم کهنوج، منوجان، فاریاب، جازموریان، رودبارجنوب و قلعه گنج در نطقی در مجلس در جلسه علنی مجلس در تذکری به وزیر صمت و مدیرعامل شرکت ملی مس ایران گفت: همان گونه که می‌دانید ۷۰ درصد مس کشور متعلق به کرمان است، اما از نخبه‌های کرمان و از ظرفیت‌های نیرو‌های بومی استان در شرکت صنایع ملی مس ایران استفاده نشده است؛ اگر از ظرفیت نیرو‌های کرمان استفاده نشود ما نمایندگان از ابزار قانونی خود استفاده خواهیم کرد.

منصور شکرالهی افزود: ضمن اعلام حمایت و دفاع کامل از ملت مظلوم و رنجدیده فلسطین، از هر اقدامی که تضمین کننده آزادی، استقلال و حفظ کرامت انسانی، احقاق حق مردم صبور فلسطین و توقف جنایات، نسل کشی، قحطی و کوچ اجباری ملت شریف باشد، حمایت می‌کنیم.

شکرالهی با اشاره به اجلاس شرم الشیخ، تاکید کرد: از اقدام سنجیده، دستگاه دیپلماسی در رأس آن ریاست جمهور و وزیر خارجه که برگرفته از ارشاد حکیمانه و توصیه‌های داهیانه مقام معظم رهبری است و در اجلاس ظاهراً صلح شرم‌الشیخ و قرار نگرفتن در حلقه تحقیر و فریب رئیس جمهور آمریکا شرکت نکردند، ابراز قدردانی و سپاس می‌کنم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید براینکه جزایر سه گانه خلیج فارس متعلق به قلمرو سرزمینی ایران است و تا ابد بخشی از نقشه پر افتخار ایران باقی خواهند ماند، گفت: از حاکمان کشور دوست، مسلمان و همسایه امارات متحده عربی می‌خواهیم از افتادن در دام خطرناک اتحادیه اروپا وآمریکا پرهیز کنند و آرامش منطقه را با توطئه‌های اسرائیلی _آمریکایی برهم نزنند.

وی تصریح کرد: ما همسایه‌ایم و در روز خطر، همسایگان به داد شما می‌رسند، نه غریبه‌ها که هزاران کیلومتر از شما فاصله دارند و هیچ نقطه اشتراکی در دین، زبان و تاریخ، هویت و فرهنگ ندارند.

نماینده مردم کهنوج، منوجان، فاریاب، جازموریان، رودبارجنوب و قلعه گنج، افزود: وزیر نفت و جهاد کشاورزی؛ فصل کشت کشاورزان به خصوص کشاورزان جنوب کرمان، فرا رسیده است. کشاورزان ما سوخت برای ادوات کشاورزی و گلخانه‌ها و بذر و کود و سایر اقلام حمایتی جهت شروع فصل تولید و ایجاد امنیت غذایی می‌خواهند.

عضو مجمع نمایندگان مردم استان کرمان در مجلس، خطاب به وزیر بهداشت، بیان کرد: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ضمن تشکر از خدمات ارزشمند شما و همکاران تان، خواهشمند است نسبت به تکمیل بیمارستان ۲۲۰ تخته تکخوابی کهنوج که نیاز فوری و مبرم شهرستان جنوبی کرمان است، دستورات عاجل را صادر کنید، همچنین پرداخت مطالبات معوقه پرسنل اعم از کادر و پزشکان و پیمانکاران از مطالبات جدی دانشگاه علوم پزشکی جنوب کرمان است، استدعا دارم با دستورات فوری پرداخت، انگیزه پرسنل را به خدمات رسانی به مردم جنوب کرمان تقویت و مضاعف کنید.

وی در حمایت از نیرو‌های نظامی و انتظامی تاکید کرد: رئیس جمهور، رئیس مجلس، همکاران در مجلس شورای اسلامی، پرسنل جان برکف و ولایتمدار انقلابی نیرو‌های نظامی و انتظامی که قهرمانانه و جانانه در دفاع مقدس، و در جنگ ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی خوش درخشیدند و شهدا و جانبازانی را تقدیم انقلاب کردند، نسبت به وضعیت معیشتی و حقوق و مزایای این عزیزان تدبیری شود. وضعیت فعلی در شأن این عزیزان فداکار و همیشه در صحنه نیست، این وظیفه ما است که به دغدغه و مطالبه به حق شان در اسرع وقت رسیدگی کنیم.

نماینده مردم کهنوج، منوجان، فاریاب، جازموریان، رودبارجنوب و قلعه گنج، در پایان متذکر شد: تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی که در سال آخر مجلس یازدهم مصوب شد تاکنون به بلاتکلیف مانده است؛ از ریاست جمهوری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر قالیباف رئیس مجلس می‌خواهیم که در جهت امید به این کارمندان زحمتکش که بیش از ۷۳۰ هزار نفر هستند، اقدام کنند. سازمان برنامه بودجه درخصوص تخصیص اعتبارات به جنوب استان کرمان توجه کنند.