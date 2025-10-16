پخش زنده
در جلسه شورای اداری استان کردستان با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ظرفیتها و چالشهای حوزه گردشگری استان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، وزیر میراث فرهنگی در این نشست از اختصاص نیم همت تسهیلات به فعالان گردشگری کردستان خبر داد و گفت: اگر ظرفیتهای این استان تقویت شود، کردستان میتواند به یکی از سه قطب اصلی گردشگری کشور تبدیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت معرفی جذابیتهای گردشگری استان و گسترش روابط اقتصادی و گردشگری با اقلیم کردستان عراق افزود:کشورهای همسایه برای جذب هر گردشگر بین ۵۵ تا ۹۰ دلار هزینه میکنند و هدفگذاری ما جذب ۱۵ میلیون گردشگر به کشور است.
صالحی امیری همچنین از تفویض اختیارات به استانداران در راستای کاهش بروکراسی اداری خبر داد و گفت تصمیمگیریها در تهران به حداقل رسیده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیگیری بیمه فعالان صنایع دستی و امکان صادرات بدون تعرفه گمرکی، خواستار راهاندازی بازارچههای مرزی صنایع دستی در همه شهرستانهای استان شد.
استاندار کردستان نیز در این جلسه گفت: گردشگری به عنوان پیشران فرهنگی و اقتصادی میتواند نقش راهبردی در توسعه پایدار استان ایفا کند. امنیت و جذابیت لازم برای سرمایهگذاری در کردستان وجود دارد، اما توسعه زیرساختها ضروری است.