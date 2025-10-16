در جلسه شورای اداری استان کردستان با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ظرفیت‌ها و چالش‌های حوزه گردشگری استان مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی:

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، وزیر میراث فرهنگی در این نشست از اختصاص نیم همت تسهیلات به فعالان گردشگری کردستان خبر داد و گفت: اگر ظرفیت‌های این استان تقویت شود، کردستان می‌تواند به یکی از سه قطب اصلی گردشگری کشور تبدیل شود.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی جذابیت‌های گردشگری استان و گسترش روابط اقتصادی و گردشگری با اقلیم کردستان عراق افزود:کشور‌های همسایه برای جذب هر گردشگر بین ۵۵ تا ۹۰ دلار هزینه می‌کنند و هدف‌گذاری ما جذب ۱۵ میلیون گردشگر به کشور است.

صالحی امیری همچنین از تفویض اختیارات به استانداران در راستای کاهش بروکراسی اداری خبر داد و گفت تصمیم‌گیری‌ها در تهران به حداقل رسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیگیری بیمه فعالان صنایع دستی و امکان صادرات بدون تعرفه گمرکی، خواستار راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی صنایع دستی در همه شهرستان‌های استان شد.

استاندار کردستان نیز در این جلسه گفت: گردشگری به عنوان پیشران فرهنگی و اقتصادی می‌تواند نقش راهبردی در توسعه پایدار استان ایفا کند. امنیت و جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری در کردستان وجود دارد، اما توسعه زیرساخت‌ها ضروری است.