به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیأت ورزشهای جانبازان و توان یابان خراسان رضوی گفت: پنجمین مرحله اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان از ۲۷ مهر در تهران پیگیری می شود و این تیم از ۷ آبان برای حضور در مسابقات آسیا و اقیانوسیه تایلند به این کشور اعزام می شود.

محمدمهدی آخوندی افزود: در این دوره از مسابقات رضا نامی به عنوان مشاور فنی و مهدیه روحانی، رقیه صالحی، فاطمه مولایی و نادیا بلوچی به عنوان ورزشکار شرکت خواهند داشت.