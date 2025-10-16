قاچاقچی لوازم آرایشی بهداشتی در تعزیرات حکومتی رامهرمز محکوم به ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی طیبی گفت: پرونده قاچاق انواع لوازم آرایشی و بهداشتی به ارزش یک میلیارد و ۷۷۳ میلیون ریال در شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی رامهرمز رسیدگی شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه پس از بررسی لازم و مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت یک میلیارد و ۷۷۳ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف محکوم کرد.

طیبی گفت:شعبه همچنین با توجه به این که ارزش خودرو از ارزش کالا بیشتر بود، یک میلیارد و ۷۷۳ میلیون ریال معادل ارزش کالا به جریمه اضافه و متخلف در مجموع به پرداخت سه میلیارد و ۵۴۶ میلیون ریال محکوم شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: ماموران نیروی انتظامی پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق، گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.