مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از تهیه و اجرای طرح ویژه حفاظت از بافت‌های تاریخی شهر‌های سمنان، شاهرود و دامغان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، عبدالرضا گلپایگانی در نشست ستاد بازآفرینی شهری استان سمنان گفت: در محدوده‌های تاریخی شهر‌های استان، با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی و تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری، طرح‌های ویژه حفاظت تهیه و اجرا می‌شود و شرکت بازآفرینی شهری در تأمین اعتبار این طرح‌ها مشارکت خواهد داشت.

وی افزود: پس از اجرای موفق آیین‌نامه مقاوم‌سازی خانه‌های خشتی در شهر‌های یزد و زواره، قرار است این تجربه در شهر‌های سمنان، دامغان و شاهرود نیز اجرا شود.

گلپایگانی گفت: سازه‌های خشتی با ساختمان‌های معمولی تفاوت جدی دارند و نیازمند روش‌های تخصصی مقاوم‌سازی هستند که مرکز مطالعات بازآفرینی شهری آماده اجرای آن در استان سمنان است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به برنامه ملی بازآفرینی در ۳۰۰ محله کشور گفت: بخشی از این محلات در استان سمنان قرار دارند و به زودی تیم‌های مشاور برای تدوین برنامه‌های اقدام در استان حضور خواهند یافت.

گلپایگانی از پیگیری برای بازگرداندن تخفیف‌های بافت‌های ناکارآمد شهری به شهرداری‌ها خبر داد و افزود: با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی، این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی و اجرایی خواهد شد تا مطالبات شهرداری‌ها در سامانه سماد نو ثبت و به رسمیت شناخته شود.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ با وجود رکود ساخت‌وساز، بیش از ۷۲ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده کشور ساخته شده است، گفت: این رقم نشان‌دهنده نقش مؤثر مردم در نهضت بازسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد است.

گلپایگانی با تأکید بر لزوم رعایت عدالت در تخصیص اعتبارات میان شهر‌های استان سمنان گفت: توازن منابع بر اساس جمعیت، نیاز و اهمیت مناطق مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از شهرداران استان خواست تا فهرست کوچه‌های بدون آسفالت در سامانه بازآفرینی شهری بارگذاری کنند و افزود: هدف وزارت راه و شهرسازی این است که طی دو تا سه سال آینده، هیچ کوچه خاکی در کشور باقی نماند و قیر رایگان برای محله‌های هدف بازآفرینی تأمین خواهد شد.

استاندار سمنان نیز در این نشست بر ضرورت تفویض اختیارات به این ستاد برای تسریع در روند تصمیم‌گیری و رفع مشکلات بافت‌های فرسوده و ناکارآمد تأکید کرد.

محمدجواد کولیوند گفت: هر مقدار از اختیاراتی که بتوان به ستاد بازآفرینی استان تفویض کرد تا تصمیمات در همین استان گرفته شود، موجب افزایش کارآمدی و رفع سریع‌تر مسائل خواهد شد. وی افزود: «اولین درخواست ما این است که تصمیمات منطقی و اجرایی در همین ستاد گرفته شود، چرا که بسیاری از مشکلات در همین‌جا قابل حل است.»

استاندار سمنان در ادامه به چالش‌های موجود در فرآیند ثبت‌نام متقاضیان دریافت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: برخی از متقاضیان پس از ثبت‌نام، به دلیل نبود جذابیت در طرح، دیگر مراجعه نمی‌کنند و فرآیند حذف آنها نیز مشخص نیست. کولیوند پیشنهاد داد مصوبه‌ای برای ساماندهی این وضعیت تصویب شود تا بانک‌ها بر اساس جدول زمانی مشخص اقدام کنند.

وی توضیح داد: «به‌عنوان مثال اگر فردی تا ۱۵ روز پس از ثبت‌نام مراجعه نکرد، نامش به لیست دوم منتقل شود و در صورت مراجعه نکردن در بازه بعدی، به‌طور خودکار حذف گردد تا بانک‌ها تکلیف خود را بدانند و روند کار متوقف نشود.»

کولیوند با تأکید بر اهمیت پروژه‌های محل‌محور در مناطق کم‌برخوردار گفت: رئیس‌جمهور نیز بر اجرای این نوع طرح‌ها تأکید جدی دارند، چراکه آثار اجتماعی و عمرانی آنها به سرعت در زندگی مردم نمایان می‌شود.

وی افزود: در استان سمنان موضوع بافت تاریخی، میراثی و فرسوده در هم تنیده است و حل این مسائل نیازمند تدبیر، عقل و علم است.

استاندار سمنان تأکید کرد: «بسیاری از مشکلات با قانون به‌تنهایی حل نمی‌شود، چراکه اصلاح قوانین زمان‌بر است؛ اما اگر اختیار اجرا به استان داده شود و نظارت در سطح ملی انجام گیرد، سرعت اجرای پروژه‌ها چند برابر خواهد شد.»