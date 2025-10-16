امروز: -
مراسم تشییع پیکر ناصر تقوایی

مراسم تشییع پیکر ناصر تقوایی صبح امروز ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور هنرمندان در ساختمان شماره ۲ خانه سینما برگزار شد.
عکاس :مهسا صفری
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ - ۱۳:۰۸
برچسب ها: تشییع ، ناصر تقوایی
