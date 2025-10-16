پخش زنده
هفتمین المپیاد استعدادهای برتر هندبال دختران کشور با حضور ۳۰ تیم از سراسر کشور، در سالن ورزشی پوریای ولی شهر یاسوج در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امیری نماینده فدراسیون هندبال کشور با بیان اینکه این رقابتها از بیست و سوم مهرماه آغاز شده و تا بیست و نهم مهرماه ادامه دارد، گفت: در این دوره از مسابقات، تیمهای شرکتکننده در رده سنی نوجوانان در قالب شش گروه پنجتیمی با یکدیگر به رقابت میپردازند.
وی افزود:هدف از برگزاری این المپیاد، شناسایی استعدادهای برتر هندبال کشور و آمادهسازی آنها برای ورود به سطوح بالاتر و تیمهای ملی عنوان شده است.
وی بیان کرد:سطح فنی مسابقات امسال بسیار بالاست و خوشبختانه استانها با آمادگی خوبی در این المپیاد حضور یافتهاند. این رویداد فرصت مناسبی برای کشف استعدادهای واقعی هندبال بانوان ایران است.
در روز اختتامیه این مسابقات نیز، به تیمها و نفرات برتر لوح تقدیر و مدال قهرمانی اهدا خواهد شد.