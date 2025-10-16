به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امیری نماینده فدراسیون هندبال کشور با بیان اینکه این رقابت‌ها از بیست و سوم مهرماه آغاز شده و تا بیست و نهم مهرماه ادامه دارد، گفت: در این دوره از مسابقات، تیم‌های شرکت‌کننده در رده سنی نوجوانان در قالب شش گروه پنج‌تیمی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

وی افزود:هدف از برگزاری این المپیاد، شناسایی استعدادهای برتر هندبال کشور و آماده‌سازی آن‌ها برای ورود به سطوح بالاتر و تیم‌های ملی عنوان شده است.

وی بیان کرد:سطح فنی مسابقات امسال بسیار بالاست و خوشبختانه استان‌ها با آمادگی خوبی در این المپیاد حضور یافته‌اند. این رویداد فرصت مناسبی برای کشف استعدادهای واقعی هندبال بانوان ایران است.

در روز اختتامیه این مسابقات نیز، به تیم‌ها و نفرات برتر لوح تقدیر و مدال قهرمانی اهدا خواهد شد.



