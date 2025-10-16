به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: هر سال بیش از ۱۰۲ هزار قطعه بچه ماهی سردآبی و گرمابی در استخرهای پرورش ماهی این شهرستان رهاسازی و پرورش داده می‌ شود و میزان تولید گوشت ماهی شهرستان به بیش از ۱۰۰ تن در سال می‌ رسد.

قاسم نیک پسند افزود: ایجاد فرصت‌ های شغلی و کسب درآمد برای فعالان بخش کشاورزی از اهداف پرورش ماهی در سطح شهرستان است که به دنبال آن سرانه مصرف ماهی در خانواده‌ ها نیز افزایش می‌ یابد.

نیک‌ پسند گفت: هم‌ اکنون مجموعاً ۲۰ استخر پرورش ماهی سردآبی و گرمابی در شهرستان جوین مشغول به فعالیت هستند و عمدتاً ماهی‌ های کپور، آمور و قزل‌ آلا در این مراکز تولید می‌ شود.