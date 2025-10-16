با حضور استاندار سمنان سه طرح خدماتی و صنعتی در دامغان افتتاح و اجرای سه طرح فرهنگی خدماتی و درمانی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این طرح ها شامل اقامتگاه بوم گردی در روستای حجاجی در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع با ۶ اتاق و ظرفیت ۲۵ گردشگر ، خط انتقال فاضلاب شهری به تصفیه خانه در شهرک صنعتی به طول ۳ هزار متر و کارخانه ریخته‌گری فولاد و تولید شمش با ظرفیت اسمی ۲ هزار تن در سال بود.

همچنین با حضور استاندار سمنان ، ساخت کتابخانه مرکزی در زمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع ، خط انتقال آب شرب به سایت نهضت ملی مسکن و مرکز خدمات جامع سلامت قمر بنی هاشم دامغان آغاز شد.

برای افتتاح و کلنگ زنی این طرح‌ها در مجموع ۱۵۶ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است

استاندار سمنان در جلسه شورای اداری به وضعیت بحرانی آب در استان و کاهش ۵۰ درصدی نزولات آسمانی نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت برای مقابله با بحران کم آبی و خشکسالی، سند آب برای تمام شهر‌های استان تدوین شده است تا برای کاهش تنش آبی برنامه‌ریزی شود

محمد جواد کولیوند در خصوص تامین کالا‌های اساسی گفت از اول آبان ماه مردم کالا‌های اساسی را از طریق کارت‌های الکترونیکی تامین خواهند کرد